La ASF dio mala información, dice López Obrador

‘’Tengo otros datos’’

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que los datos publicados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) el sábado pasado sobre irregularidades en su gobierno son incorrectos y exagerados.

“Sí, exageran, y no sólo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se van a informar aquí y ojalá lo hagan ellos, los de la Auditoría, porque le están dando mal la información a los ciudadanos”, expresó en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

El mandatario urgió a los integrantes de la ASF a aclarar los datos revelados, como el costo que representó cancelar el aeropuerto iniciado en Texcoco y construir el de Santa Lucía.

El sábado, la ASF, un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, presentó ante el pleno la tercera parte de la Cuenta Pública 2019, que audita el primer año del gobierno de López Obrador y en donde se encontraron irregularidades en proyectos centrales y programas prioritarios del gobierno de AMLO.

En ese informe, entre otras cosas, se detalló que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco —municipio vecino a la capital— tuvo un costo 232% mayor que lo previsto por el actual gobierno federal, al ascender a más de 331,996 millones de pesos (16,252 millones de dólares).

Al respecto, el presidente dijo que le gustaría que la ASF aclarara ese dato pues “es exagerado”.

“Si fuera así, el aeropuerto hubiese costado no 300,000 millones (de pesos) (14,477 millones de dólares), sino 600,000 millones (de pesos) (28,955 millones de dólares) y aún así nos ahorraríamos 300,000 millones (de pesos) con el aeropuerto que estamos construyendo”, dijo.

López Obrador dijo que en breve se van a aclarar las cifras “y ojalá antes de que aclaremos nosotros aclare la auditoría”.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo también dijo que ayer leyó a “un articulista conservador” —Carlos Elizondo— hablando del caso del aeropuerto, de qué la cancelación del aeropuerto en Texcoco había costado más de 300 mil millones de pesos, tomando como base a la Auditoría. “Entonces me gustaría que ellos aclarara sobre ese dato que está mal, es exagerado”.

Entre las irregularidades que la ASF detectó, además de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, está el uso irregular de 67,498 millones de pesos (3,304 millones de dólares) del gobierno, fondos sin aclarar en el proyecto del Tren Maya y en programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros que con frecuencia presume López Obrador.

En otro momento, López Obrador informó que se dispersarán 200 mil millones de pesos como adelanto del pago de programas sociales para no entregar recursos durante la veda electoral.

En su conferencia de prensa, el presidente calculó que esta cifra se duplique con otros 200 mil millones de pesos por medio de las remesas “que mandan nuestros paisanos” y que “eso va abajo, a la base de la pirámide”.

Aseguró que a diferencia de otros países que optaron por endeudarse para hacer frente a la crisis económica por la pandemia de coronavirus, y que no tendrán el crecimiento, México optó por otra fórmula: apoyar a los más pobres en lugar de rescatar a los de arriba y eso está dando resultados.

“Nosotros no contratamos de duda, no tuvimos crisis por falta de recursos, no hubo asaltos, saqueos de comercio, el sector agropecuario creció 2% y vamos a seguir creciendo”, afirmó.

Reiteró que su estimación de crecimiento económico para este año es de 5%.

Llamado Mensaje a adversarios

AMLO pide a adversarios actuar con “mucha dignidad” y “no hacer el ridículo”.

”Son ‘fifís’, no saben...”

El presidente de la República dijo que los opositores a su gobierno son “fifís” porque no saben cómo defender la democracia.

“No hagan el ridículo”

Y recomendó a sus adversarios “actuar con mucha dignidad y no hacer el ridículo”.

Se pone de ejemplo

El mandatario dijo que desde que inició su lucha democrática, en la desobediencia civil pacífica, aprendió a ser opositor, con dignidad y sin hacer el ridículo.

Contracampaña

“Nuestros opositores llaman a a prender los focos, a encender la luz y a dormir con la luz encendida, ja ja ja… Cuando hablo del ridículo me refiero a que deben actuar con mucha dignidad”.