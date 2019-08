Presentan diez denuncias

La Auditoría va por implicados en la Estafa Maestra

OAXACA (EL UNIVERSAL y Notimex).— David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), detalló que ha presentado hasta 10 denuncias ante la Fiscalía General de la República por el tema de “La Estafa Maestra”, a la que está vinculada la exfuncionaria federal Rosario Robles Berlanga.

“En una primera etapa se presentaron las denuncias en la gestión, ya llevamos nueve o 10 denuncias y estamos tratando de ampliar el espectro”, dijo.

En breve entrevista al arribar al aeropuerto de Oaxaca, el auditor detalló que en total ha presentado 60 denuncias de manera general, de las cuales 10 son de la Estafa Maestra.

“Seguimos trabajando en el tema y otros temas, hemos presentado como 60 denuncias, algunas muy relevantes a parte de las que ustedes llaman Estafa Maestra”, declaró el funcionario.

Destacó que lo más relevante de todo es que la ASF logró una gran coordinación —que nunca se había tenido— con la autoridad judicial y con la Fiscalía General de la República.

“Nosotros presentamos los dictámenes técnicos de presuntos responsables pero ya están entregadas a la Fiscalía”, indicó.

David Colmenares explicó que desde que tomó posesión como auditor en marzo pasado, ha comenzado a revisar la cuenta pública de 2018 y están anexando temas de inteligencia financiera y análisis económico.

En otro tema, el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, formalizó el requerimiento para que la Fiscalía General de la República determine si es necesario investigar al exsecretario de Hacienda José Antonio Meade por el caso de la Estafa Maestra, tras los señalamientos de los abogados de Rosario Robles.

Vinculan a Meade

Lo anterior se desprende del documento de 20 cuartillas del auto de vinculación a proceso que se dictó en contra de la extitular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) en el gobierno de Enrique Peña Nieto por ejercicio indebido del servicio público dentro de la causa penal 314/2019.

El juez federal dictó que “por lo expuesto en audiencia, se requirió a la Fiscalía federal con el objeto de determinar si se inicia una investigación en contra de José Antonio Meade Kuribreña, por las mismas omisiones imputadas”.

Y es que como un elemento de prueba a su favor, los abogados de Rosario Robles argumentaron que en el acta de entrega recepción del 26 de septiembre de 2015 se notificó a su sucesor en la Sedesol sobre los procesos de fiscalización y las investigaciones en curso que había en dicha dependencia.

Ante ello, al pasar a otra dependencia, ya no era competencia de Rosario Robles atender y dar seguimiento a estas denuncias, pero sí de Meade Kuribreña como nuevo encargado de la Sedesol, argumentaron los letrados.

Cabe mencionar que el juez indicó que Rosario Robles “tampoco informó a su superior jerárquico por escrito de las irregularidades, lo cual, se reitera se acredita de forma negativa porque no se han presentado, hasta el momento, los oficios que demuestren que se informó al titular del Poder Ejecutivo Federal en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”.

Lo cual, agregó, es trascendental porque, si se informó al presidente de la República (Enrique Peña Nieto) y no se presentan los medios escritos a través de los cuales se hizo, entonces se le está encubriendo.

Sobre el tema, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda, opinó que se debe sancionar a las personas relacionadas con la Estafa Maestra, no a las universidades, que son instituciones de “prestigio” y han trabajado durante muchos años.

Señaló que las universidades que han sido señaladas de participar en este esquema de desvío de recursos han ido solventando las observaciones realizadas por la Auditoría.

“Que se sancione a las personas que se tenga que sancionar pero no a las instituciones, que son instituciones de prestigio, que han trabajado a lo largo de muchos años y prestan servicios: si algunos están mal llevados al cabo y son señalados por las autoridades, que se actúe conforme a la ley”, señaló.

“Los desvíos son públicos porque la ASF había hecho estas observaciones mediante documentos públicos que están en las redes sociales y en la página de internet de la ASF. Las universidades autónomas y no autónomas que han sido señaladas han tenido la posibilidad de solventar las observaciones y muchas se han ido solventando”, manifestó.

Después de inaugurar el Segundo foro de profesionalización y servicio profesional de carrera de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Valls Esponda fue cuestionado sobre el juicio que se le sigue a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, del cual explicó que es legal la firma de convenios con entidades públicas o secretarías de Estado para la prestación de servicios, además de ser una de las estrategias que llevan a cabo las universidades para gestionar recursos propios.

“Las universidades, las que han firmado convenios, han actuado dentro del marco de la ley, porque la ley lo permite. Una de las funciones importantes de las universidades es gestionar recursos adicionales y lo hacen a través de la prestación de servicios. Cuando hay temas que son fuera de la ley se hacen las observaciones e investigaciones pertinentes”, dijo.

“La posición de la Anuies es que se sancione a quien haya cometido delitos siempre dentro del margen de la ley”.

Señaló que la postura, tanto de la asociación como de las instituciones que la integran, es pronunciarse por la transparencia y la rendición de cuentas, y destacó que el involucramiento en el esquema de desvío de recursos no está relacionado con la calidad de autonomía de las instituciones.

“La Anuies se ha pronunciado siempre por el tema de la transparencia y la rendición de cuentas. Las investigaciones (en que) están involucradas algunas instituciones de educación superior, tanto autónomas como no autónomas esto es importante porque no es un tema de autonomía sino de investigaciones que por parte de la ASF se hicieron auditorías a diferentes instituciones y determinaron algunas observaciones, las que se están solventando muchas de ellas por parte de las instituciones involucradas. Las que no, la ASF las turna a la FGR y esta determina si abre o no carpetas de investigación”, señaló.

Amparo Exfuncionario

Un excolaborador cercano a Rosario Robles pidió un amparo contra posibles órdenes judiciales en su contra.

De Sedesol y Sedatu

Ramón Sosamontes, quien fuera jefe de la Oficina de Sedesol y Sedatu, solicitó el 8 de agosto un amparo contra posibles órdenes judiciales que tengan como objetivo privarlo de su libertad.

Demanda sin admitir

El titular del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en materia Penal aún no admite a trámite la demanda, pues le requirió a Sosamentes aclarar el acto que reclama.

Vigilada 24 horas

Se informó que Rosario Robles permanece vigilada por cámaras durante las 24 horas en el penal de Santa Marta Acatitla, donde ocupa una celda que comparte con otras reclusas y no goza de privilegios.