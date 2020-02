“La bandera debe cobijar”

Llaman a crear políticas a favor de las mujeres

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— Ayer, tras su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia por el Día de la Bandera en el Campo Marte en Ciudad de México.

Durante el acto, representantes de los poderes Legislativo y Judicial llamaron a crear políticas a favor de las mujeres y evitar que los feminicidios sigan en aumento en nuestro país.

En la ceremonia donde no tomó la palabra el presidente Andrés Manuel López Obrador, al recordar los feminicidios de Abril Pérez, Ingrid Escamilla, y Fátima, la presidenta de la Cámara de Diputados Laura Rojas Hernández, señaló que “hoy en día, las mexicanas están hartas, desesperadas y furiosas por la muerte brutal, el acoso y la disparidad salarial, por lo que necesitamos que nuestra bandera nos cobije, nos abrace y nos proteja”.

“Creo sinceramente, que la lucha que hoy día nuestra bandera debe cobijar e inspirar, es la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. La desigualdad entre los géneros es milenaria y estructural, y hunde sus profundísimas raíces en sistemas de dominación que han generado relaciones de poder desventajosas para las mujeres y las niñas, vulnerabilidad, abandono, acoso, hostigamiento, disparidad salarial, humillación, falta de pleno ejercicio de los derechos políticos, violaciones, dolor, miedo, golpes, injusticia, muerte y muerte brutal”, dijo la legisladora.

Al tomar también la palabra, Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció que en México no habrá justicia sin justicia social, y pidió reconocer en unidad, la urgencia de que todos los mexicanos tengan satisfechas las necesidades mínimas para vivir con dignidad.

“Unámonos en torno a un ideal compartido de justicia. En torno al anhelo de un país en el que haya igualdad sustantiva para todas las personas. Un país en el que exigir los derechos sea una posibilidad y una realidad; y no el privilegio de unos cuantos. Reconozcamos que no habrá justicia mientras ésta no sea accesible en condiciones de igualdad. Mientras las leyes y los expedientes judiciales sigan siendo indiferentes a las barreras que la sociedad impone a las mujeres, a los pueblos y comunidades indígenas”, afirmó el ministro presidente.

En el evento, el presidente estuvo acompañado de Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); de José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina (Semar); de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob) y por Marcelo Ebrard Casaubón, titular de Relaciones Exteriores (SRE).

También asistieron el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar; la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa; así como la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, entre otros integrantes del gabinete.

El calor afecta

Debido a las altas temperaturas, que alcanzaron los 22 grados en Campo Marte, alrededor de 15 menores de edad y una integrante del Heroico Colegio Militar quienes asistieron a la ceremonia por el Día de la Bandera tuvieron que salir del evento para ser atendidos por personal médico.

Las menores, integrantes de escoltas escolares, tuvieron que salir de la formación y ser atendido por médicos y enfermeras de la Sedena.

Tras esto, personal castrense repartió agua embotellada y dulces.

Incremento del águila real

Este año la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) señaló un importante incremento de la población del águila real, especie que forma parte del escudo de la bandera y que vive dentro de las 31 Áreas Naturales Protegidas a lo largo de país.

Especie que influye

Dentro del emblema nacional está presente una serpiente de cascabel, una especie que influye en el medio ambiente por la dispersión de semillas y que igual se encuentra protegida.

Síguenos en Google Noticias