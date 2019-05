La CNTE inicia paro nacional de 72 horas contra la reforma educativa

Ante la falta de acuerdo para la abrogación total de la reforma educativa del pasado gobierno federal, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará a partir de hoy movilizaciones y paros escalonados por 72 horas.

En un comunicado, indicó que la lucha seguirá hasta que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador instale una mesa de alto nivel para resolver la demanda central de los maestros.

La CNTE señaló que maestros de varias entidades participarán en un paro de 72 horas en contra de la reforma educativa.

Buenas intenciones, sin soluciones

“El diálogo se ha quedado en buenas intenciones sin dar solución, en los hechos, a varias demandas, como la reinstalación de 586 cesados, así como poner fin a las retenciones salariales, descuentos indebidos, e incidencias administrativas derivadas del desconocimiento de los derechos consagrados en el 123 Constitucional”.

El magisterio oaxaqueño, integrante de la sección 22, considera que este 15 de mayo “no es de fiesta, es de lucha combativa, sigamos con el puño izquierdo en alto, que golpea el falso discurso de la derogación de la reforma educativa“.

#EnVídeo El secretario general de la Sección 22 de la #CNTE, aseguró que no hay nada que celebrar este Día del Maestro, al mismo tiempo reiteró que el magisterio sigue en pie de lucha #Oaxaca pic.twitter.com/W6AXxfd1zP — RIOaxaca (@rioaxaca) May 15, 2019

Te puede interesar: López Obrador se reunirá el próximo lunes con líderes de CNTE y SNTE

En Michoacán, los maestros de la CNTE se unieron al paro, que afectará a escuelas de todo el estado, y viajaron a Ciudad de México para participar en una marcha programada.

La protesta se aplica en el marco del Día del Maestro, y luego de que la mayoría de los congresos estatales ya aprobó la nueva reforma educativa.

“Es más de lo mismo”

El dirigente sindical, Víctor Zavala, lamentó que la reforma educativa represente más de lo mismo, en referencia a los pocos cambios que tiene a favor del magisterio.

Al margen del paro laboral que iniciaron, han programado diversas manifestaciones para los próximos días.

Mañana jueves liberarán de pago de peaje las casetas de cobro de las autopistas Siglo XXI y de Occidente, el viernes tomarían las presidencias municipales.

Te puede interesar: Mal augurio en educación

El secretario de Educación en el estado, Alberto Frutis, lamentó las medidas que adoptaron los profesores, pero señaló que el paro laboral ha tenido poco impacto en su arranque.

Dijo que hoy escuelas suspendieron labores más por la fecha que por la manifestación, mañana se tendría un recuento real del impacto del paro.

En plantón por la reforma

Otros que se unieron a la movilización son los docentes de la sección 7 de la CNTE, en Chiapas.

Acompañados de estudiantes, normalistas y organizaciones sociales y campesinas, los educadores marcharon del parque Chiapasionate, en el sector oriente al zócalo de Tuxtla Gutiérrez, donde montaron sus campamentos y permanecerán en “plantón” durante tres días.

El magisterio disidente se declaró en resistencia pese a las modificaciones a la reforma educativa, la cual considera “un maquillaje” a la ley educativa que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La CNTE en Chiapas anticipó que la huelga es el último recurso legal de la clase trabajadora para que la escuchen y exija el cumplimiento de sus “justas demandas”.

“El paro indefinido no es un capricho de los dirigentes sindicales, es una decisión consciente de las bases frente a la embestida neoliberal contra los derechos del pueblo a la educación, la vivienda, la salud, al trabajo, a un salario digno, a mejores condiciones de vida y de estudio para los trabajadores y sus hijos”, estableció.

Perdiendo la esperanza

Los maestros afirmaron que la esperanza de cambio del gobierno de la Cuarta Transformación se desdibuja y transforma en frustración y desencanto general.

Esto, señalaron, porque las medidas políticas y económicas del gobierno demuestran “que su compromiso no es con el pueblo, sino con la oligarquía nacional y extranjera”.

Te puede interesar: Hay atraso en impresión de libros de texto gratuito por combate a la corrupción, dice AMLO

En vez de proceder contra la “mafia del poder”, dijeron, algunos de sus integrantes se encuentran en puestos estratégicos gubernamentales, y lejos de reincorporar a los militares a los cuarteles se legitima su presencia en las calles con el despliegue de la Guardia Nacional.

Asimismo, en “lugar de abrogar las reformas estructurales, los grandes proyectos geo-estratégicos seguirán beneficiando solo a los ricos y serán financiados con capital privado extranjero”.

La disidencia magisterial criticó que no solo no han bajado los precios de los combustibles, sino que el combate al “huachicol” se redujo “al encarcelamiento de chivos expiatorios y no llega a los peces gordos como el líder petrolero Romero Deschamps y su familia que siguen viviendo como jeques árabes”.

Un “avance chiquito”

Frente al metro San Cosme de Ciudad de México se reunieron más de 3,000 profesores de la CNTE para su tradicional marcha del Día del Maestro, rumbo al Zócalo.

El dirigente de la sección 9, Enrique Enríquez Ibarra, dijo que la CNTE continuará participando en las mesas de trabajo con el gobierno federal para presentar los planteamientos a fin de construir las leyes de la reforma educativa.

“Hubo un avance chiquito en la reforma educativa porque le quitaron lo punitivo, pero no es una concesión graciosa de Esteban Moctezuma ni de los diputados. Debemos seguir en la pelea y darle un sentido de que desaparezca totalmente el aspecto laboral“, dijo.

Señaló que no han recibido invitación ni comunicación alguna sobre la reunión con la coordinadora que anunció López Obrador, “nos enteramos por los medios de comunicación”.

Exijen mejoras para educadores

El vocero de la Asamblea Magisterial Democrática Jalisco Secciones 16 y 47, Juan Carlos Banderas, informó que hoy se realizó una marcha de maestros en Guadalajara, en demanda de mejores condiciones laborales.

“Realizamos esta marcha en las calles para recordarle a los gobiernos federal y estatal que tienen una cuenta pendiente con el pueblo y el magisterio del país, y en especial con los profesores de Jalisco”.

En esta entidad, dijo, “tenemos 40% de los cesados a nivel nacional; es decir, 187 maestros cesados, además, tenemos escuelas abandonadas en la parte de infraestructura, de tecnología y de recursos humanos”.

Te puede interesar: Distinguen a 504 profesores con décadas de labor

También piden la homologación al alza de las condiciones generales de trabajo de los subsistemas estatal y federalizados de Jalisco, “y recuperar el derecho de inamovilidad, la doble plaza e incremento de horas”.

Además, la eliminación “de la tabla paramétrica para pensión y jubilación que obliga a trabajar más años después de cumplir con los años de servicio; y la eliminación de la UMA, que los cálculos de pensión se realicen con el salario mínimo como lo marca la Ley del Issste”.

De igual modo, desayunos escolares, uniformes, calzado, útiles escolares y atención especializada a los alumnos que lo requieran por problemas particulares.

“Aprovecho para felicitar a mis compañeros en su día, a quienes se manifestaron en otras regiones, muchas felicidades a todos nuestros compañeros maestros que nunca dejan de luchar”, anotó.- Con información de Notimex y “El Universal”.