La conmovedora carta de una juez a la niña con cáncer a la dio un amparo

En medio del desabasto y robo de medicamentos para el tratamiento de cáncer, que ha afectado a un gran número de niños mexicanos que padecen esta enfermedad, una juez de Aguascalientes concedió un amparo a una pequeña de siete años.

No obstante, la juez no solo falló en favor de la pequeña, sino que también le escribió una carta para explicarle en qué consistía el fallo que promete asegurarle el acceso oportuno a sus medicamentos, porque “las autoridades tenemos que respetar tus derechos”.

''Hola pequeña...": la carta de la juez

A continuación la carta íntegra, que la juez promovió en un comunicado de sentencia en formato de lectura fácil:

"Hola pequeña (de identidad reservada) te escribe la Juez que conoce del problema que ha existido para que en el hospital al que acudes, te hagan entrega de las medicinas que necesitas para tu tratamiento, ya que les dicen que no las tienen.

"Tu papá me trajo un escrito donde me explicó, que desde el mes de mayo empezaron a tener problemas para que te entregaran tus medicinas y que por eso, en ocasiones han tenido que comprarlas, para que las puedas tomar a tiempo. También, me dijeron que tuviste que interrumpir tu tratamiento, porque al hacerte una prueba, los doctores dijeron que te contagiaste de coronavirus".

"Después tuve conocimiento, de que afortunadamente ya estabas mejor y que ibas a continuar tomando las medicinas que te señaló el Doctor. Sin embargo, me he dado cuenta que en el hospital al que acudes, han seguido sin darte a tiempo el medicamento que necesitas.

"Déjame platicarte, que uno de los muchos derechos con los que cuentas, es recibir las medicinas y la atención médica que necesitas, pues así lo señala el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, quiero decirte que como pequeñita que eres, las autoridades tenemos que respetar tus derechos".

"Por eso, al darme cuenta que tu papá tiene razón al decir que las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, han puesto en riesgo tu salud, dicté una sentencia en la que se les ordena, que vigilen que en la farmacia del hospital al que acudes, se tengan las medicinas que necesitas y que te den den todas facilidades para que puedas seguir con tu tratamiento.

"Finalmente, debes saber que estaré al pendiente de que las autoridades cumplan con lo ordenado en la sentencia dictada en tu favor. Me despido dejándote un caluroso abrazo.

Respuesta del IMSS al amparo de la juez

Tras darse a conocer el fallo de la juez, la Oficina de Representación Aguascalientes, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado en el que informó que mantienen comunicación constante con los padres de la menor para asegurar la entrega del medicamento a la menor.

Destacaron que sí han tenido faltantes, pues tienen que brindar el medicamento a todo paciente que lo requiera, no obstante –sostiene- han recurrido a proveedores nacionales o extranjeros y se realizan compras con recursos locales, cuando el fármaco está disponible.

También han solicitado el apoyo de otras representaciones estatales del IMSS para no suspender los tratamientos.- Con información de Animal Político y El Sol de México.