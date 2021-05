La discrepancia fiscal, en el top de causas por las que no hay saldos a favor

México .- Personas físicas que presentaron ya su declaración anual y no han recibido devolución de saldos a favor posiblemente es porque el SAT encontró alguna inconsistencia en la declaración.

Yamilee Dávalos Rosillo, gerente de Facturador contable en Facturador.com señala que, por lo general, una vez que el contribuyente presenta su declaración el SAT revisará la información, y si no encuentra incongruencias, regresará el saldo a favor por concepto de impuestos en un plazo de 5 días hábiles y sin la necesidad de hacer una solicitud de devolución manual. Sin embargo, este plazo puede extenderse si el órgano fiscalizador encuentra alguna irregularidad en el ejercicio en el cual se tiene saldo a favor.

Si han pasado más de 10 días de haber presentado la declaración, recomienda presentar una solicitud de devolución manual. Una vez que el SAT la recibió, explica, el plazo es de 40 días hábiles para entregar una devolución, o bien, para informar la razón por la cual no procede dicho pago.

“Hay que recordar que el pasado mes de abril los contribuyentes, personas físicas, presentaron su declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), no solo con la esperanza de no tener que pagar recargos o multas, sino de aplicar a la devolución de impuestos de forma automática”, recordó.

Dávalos Rosillo enumera algunos otros motivos por los que no aplica el sistema automático de devoluciones: Tener un saldo a favor por un monto superior a 150 mil pesos, presentar solicitud de devolución de impuestos por ejercicios fiscales distintos al año anterior, presentar la declaración anual en una fecha posterior a la establecida como límite, que la autoridad detecte créditos fiscales a cargo y deducciones personales improcedentes, es decir que no se tengan los comprobantes fiscales que amparen esos gastos.

La discrepancia fiscal es una de las razones más frecuentes por las que el SAT no devuelve los impuestos presentados como saldo a favor “`por ejemplo, si un contribuyente reporta ingresos de 10 mil pesos mensuales y pagas los impuestos correspondientes, pero la autoridad fiscal se percata de que los gastos que realiza son mayores a dicho monto mensual, o que recibe depósitos sospechosos, no solo no devolverá impuestos, sino que puede solicitar una auditoría para comprobar que no haya ingresos no declarados u otra actividad que amerite una sanción”, comentó.

Para facilitar el proceso de presentar su declaración anual, los contribuyentes pueden ayudarse de terceros como los Proveedores Autorizados de Certificación que cuentan con un programa para facturar y otras herramientas.

Sin embargo, advierte que un contribuyente ya sea persona física o persona moral, deberá ser muy puntual en todas las etapas del cumplimiento fiscal para no ser sancionado y obtener ventajas como los saldos a favor tras hacer una declaración anual.

Es decir que siempre es mejor que desde la emisión de un CFDI, la integración de una nómina o la emisión de una factura de pago se cuente con la asesoría de expertos que ofrezca soluciones a las dudas de los contribuyentes y les quite posibles problemas de encima.

(I.S.)