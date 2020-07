''La gente está muriendo y no sabemos por qué'', alertan indígenas

JUCHITÁN.- En la comunidad zoque de Santa María Chimalapa, pobladores piden ayuda por diversos medios, ante los fallecimientos por causas desconocidas, que incluyen tos, fiebre y diarrea.

Según testimonios proporcionados a EL UNIVERSAL, al menos una veintena de personas murieron en este municipio, el más extenso del estado, ubicado en la selva de Los Chimalapas, y que oficialmente reporta dos contagios de coronavirus y ninguna defunción.

El coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa de Los Chimalapas, Miguel Ángel García Aguirre, explica que indígenas zoques de esa población, perteneciente a la región istmeña, han estado haciendo llamados de auxilio porque desde hace 15 días los fallecimientos de personas, sobre todo de la tercera edad, son más frecuentes.

No hay clínicas de salud

El problema, dice, se agrava porque en Santa María Chimalapa no hay clínicas de salud ni autoridades municipales, y para recibir atención médica los habitantes tendrían que viajar más de dos horas hasta el Hospital General Macedonio Benítez, de Juchitán —el cual está cerrado por un brote de Covid-19—, o a Matías Romero, donde el hospital del lugar tiene pocas camas.

"Aquí en el pueblo la gente se está muriendo: unos, porque tenían tos y calentura; otros, porque les dio diarrea y dolor de pecho, porque se ahogaban y no podían respirar. Eso han dicho sus familiares. Sabemos que se están muriendo, pero no sabemos de qué y por eso pedimos que las autoridades manden brigadas de médicos y expliquen qué está pasando", dice Ignacio con preocupación.

Clínicas no ayudan

En tanto, las dos clínicas de salud que se encuentran en la comunidad no brindan ningún servicio.

Una, la que pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no tiene personal médico ni de enfermería, mientras que la de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) está cerrada desde hace años "porque no tiene clave", lo que significa que el gobierno estatal no puede aportar personal ni medicinas, porque la clínica no fue autorizada ni gestionada ante las autoridades federales para ser incorporada al presupuesto, a fin de cubrir los costos de trabajadores y medicamentos.

Además, en Santa María Chimalapa no hay autoridad municipal que gestione la atención, ya que en marzo pasado el edil electo bajo el sistema de usos y costumbres, Ildefonso López, fue desconocido por la Sala Xalapa del Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación. "Sin gobierno y sin médicos, ¿qué podemos esperar?", cuestiona Miguel Ángel García Aguirre.