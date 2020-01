CIUDAD DE MÉXICO.- La Guardia Nacional ha hecho un "muy buen trabajo" para contener a los migrantes en la frontera sur, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

También negó que se esté usando la fuerza, aunque señaló que si hay violaciones de los derechos humanos se procederá.

"Muy bien la Guardia Nacional; resistiendo, no usando la fuerza, nada más aguantando", comentó.

Durante su conferencia mañanera de hoy, el Presidente comentó que no ha visto fotos de uso de la fuerza por parte de la corporación.

Si han ocurrido son casos aislados, afirmó el titular del Ejecutivo federal.

No he visto las imágenes, realmente no se ha usado la fuerza han hecho muy buen trabajo. En algunos casos hubo un hecho, diría aislado (de uso de gas lacrimógeno)"