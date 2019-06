La Hiena de Ecatepec es una víctima y sufrió violencia, según su versión

Jennifer Marisol, bautizada en redes sociales como “La Hiena de Ecatepec”, presuntamente abusaba con su pareja de su hija menor y de otros dos niños. El padre, Mauricio Alberto “N” , difundió un vídeo y fotografías con evidencia de los abusos y las autoridades la detuvieron.

En redes sociales circula un vídeo que exhibe algunas de las atrocidades que la pequeña Melissa, una bebé de un año de edad, sufrió por parte de su madre.

Tras la detención, el padre de los niños se quedó con ellos y solicitó la aprehensión de Omar, pareja de la mujer y que presuntamente le pedía que lesionara a la pequeña como una muestra “de amor”.

El hombre le pedía que mordiera a la pequeña, de un año de edad, que le arrancara las uñas y que apretara sus mejillas hasta hacerla llorar.

La hiena de Ecatepec, una víctima según sus mensajes

Antes del arresto, Jennifer respondió a las acusaciones del padre de sus hijos en redes sociales. Esta es su versión.

“El señor Mauricio Alberto es un cobarde, mentiroso, violento y una persona sumamente agresiva así como adicto. Quiere culpar a otras personas cuando él sabe de antemano que siempre me golpeó, igual que a mis pequeños. Cabe mencionar que el señor es policía y siempre sufrí violencia familiar”, escribió Jennifer en Facebook antes de su detención.

“Les escribo esto porque no es justo que me hablen sin argumentos ya que él me violaba y me golpeaba estando embarazada y no nos brindaba alimentos. Me amenazaba y a punta de golpes me corrió de su casa con mis pequeños”, concluyó.

La versión de Mauricio Alberto

“Mi nombre es Mauricio Alberto y quisiera que me ayuden a localizar mis hijos Guillermo, de 9 años, Samanta de 7 y la principal Melissa de un añito. La cual ha sido abusada sexual y físicamente por parte de su madre y su pareja, el cual es perteneciente a la barra americanista conocida como Ritual del Kaoz.

Al enterarme por medio de estos vídeos, acudí al Centro de justicia para las mujeres de Ecatepec, ya que los hechos ocurrieron en la colonia polígonos 2 Ecatepec, ahí solo me entregaron una hoja, pero ya pasaron a 20 días y no me han resuelto, aun sabiendo que cada día que pasa es un día más de maltrato hacia mis hijos y me comentan que el caso a sido más lento decido a que ella pertenece a un partido político (…)”, decía la publicación que compartió el padre en Facebook.

Hasta el momento, las investigaciones continúan.