La Hiena de Ecatepec, la mujer que abusaba de sus propios hijos y el vídeo que la delató

MÉXICO.- Jennifer Marisol, bautizada en redes sociales como “La Hiena de Ecatepec”, abusaba con su pareja de su hija menor y de otros dos niños. Las autoridades la detuvieron luego de que el padre de los menores, Mauricio Alberto “N”, difundió un vídeo y fotografías con evidencia de los abusos.

En redes sociales circula un vídeo que exhibe algunas de las atrocidades que la pequeña Melissa, una bebé de un año de edad, sufrió por parte de su madre.

La denuncia a la que hicieron caso omiso

Mauricio Alberto, el padre de Melissa, Guillermo de 9 años y Samanta de 7, denunció los actos ante el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec. El hombre dijo que la pareja abusaba física, psicológica y sexualmente de sus tres hijos.

La denuncia no trascendió, así que Mauricio decidió utilizar sus redes sociales como un amplificador de su voz y compartió fotografías y vídeos de los abusos que Melissa sufría.

La publicación se volvió viral

“Mi nombre es Mauricio Alberto y quisiera que me ayuden a localizar mis hijos Guillermo, de 9 años, Samanta de 7 y la principal Melissa de un añito. La cual ha sido abusada sexual y físicamente por parte de su madre y su pareja, el cual es perteneciente a la barra americanista conocida como Ritual del Kaoz.

Al enterarme por medio de estos vídeos, acudí al Centro de justicia para las mujeres de Ecatepec, ya que los hechos ocurrieron en la colonia polígonos 2 Ecatepec, ahí solo me entregaron una hoja, pero ya pasaron a 20 días y no me han resuelto, aun sabiendo que cada día que pasa es un día más de maltrato hacia mis hijos y me comentan que el caso a sido más lento decido a que ella pertenece a un partido político (…)”, decía la publicación que compartió el padre en Facebook.

Además comunicó que no había podido ver a sus hijos y temía por su integridad. El caso se volvió viral y las autoridades del Estado de México capturaron a “la Hiena de Ecatepec”.

Los hijos bajo cuidado del padre

“Ya tengo a mis hijos, están bien el proceso ya está concluyendo. Gracias a todos los que compartieron, a todos los que hicieron viral esta información”, manifestó Mauricio.

El padre de los niños ha solicitado la aprehensión de Omar, pareja de la mujer y que presuntamente le pedía que lesionara a la pequeña como una muestra “de amor”.