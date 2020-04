La historia de la enfermera que se mudó a su auto por "amor a su familia"

TIJUANA.- Silvia Rosas vive en Baja California y tomó la decisión de vivir en su camioneta para no arriesgar a su familia a un contagio de Covid-19. A principios de este mes, fue la profesional de la salud quien compartió en sus redes que había tomado la decisión de adaptar su vehículo por “amor”.

Para no exponer a su familia al #COVID_19 , una enfermera de #Tijuana tomó una difícil decisión... Silvia Rosas decidió no ver a sus seres queridos y vivir en su camioneta Un trabajo de @Uniradioinforma #AzucenaxMilenio pic.twitter.com/OgpYwiZ684

“Soy enfermera, trabajo orgullosamente en el hospital general de Tijuana, en el área de medicina interna, tercer piso hoy área exclusiva de pacientes COVID-19, originalmente me bajaron de esa área por no tener alto riesgo. AMO mi trabajo y al ver a mis compañeros como tenían una carga tan grande de trabajo me pidieron apoyó y por supuesto que acepté”.