La idea de vender cerveza tibia, un plagio de Morena

Iniciativas absurdas distinguen a distintas legislaturas

Legislar por ocurrencia más que por oficio político parece ser la premisa de los diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del mismo modo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, emanado de ese instituto, gobierna según el humor con que se levante o lo que le dicte su “dedito”.

Hace unos días la diputada morenista Lourdes Paz Reyes sorprendió con su “brillante” iniciativa para que las cervezas de las tiendas de abarrotes no se refrigeren. Esto con la finalidad de moderar el consumo de la bebida alcohólica.

Los diputados Ricardo Ruiz Suárez y María de Lourdes Paz en una conferencia de prensa en el Congreso de la Ciudad de México sobre el tema de la venta de cerveza a temperatura ambiente. Foto: El Universal

Pilmamas

La legisladora también busca convertir a los dueños de las tiendas de abarrotes en pilmamas de compradores, pues según su propuesta éstos deberán de emplear acciones que disminuyan el consumo de bebidas alcohólicas, así como informar sobre sus efectos.

Las críticas y mofas no se hicieron esperar en redes sociales, y para “nivelar” el asunto, hubo quienes sugirieron que para abatir los índices de obesidad que se obligue a los taqueros a servir frío el alimento, lo mismo que en el caso de los tamales que se expenden en las estaciones del Metro.

Antecedente

Sin embargo, la propuesta es un plagio descarado de una iniciativa hecha en 2009 por Mónico Castillo Rodríguez, diputado de origen petista de Sonora, pero posteriormente expulsado por ese partido, quien presentó una iniciativa para “prohibir la venta de cerveza fría en tiendas de autoservicio para “disminuir el número de accidentes automovilísticos”, y que los expendios de bebidas alcohólicas solo abrieran de las 14:00 a las 21:00 horas.

En tanto, en mayo de 2013, los diputados de Acción Nacional propusieron impedir que en bares, restaurantes y antros de la Ciudad de México se entreguen a los clientes sus bebidas a medio consumir al salir del lugar, es decir, la “hach”.

Pero los morenistas no son los primeros a los que no les llega el agua al tinaco y hacen una iniciativa rebuscada que raya en lo ridículo.

Revistas porno en bolsas

En la legislatura en turno en 2014, el diputado federal, José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza), propuso que el Congreso emitiera un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que las publicaciones eróticas se exhiban en “bolsas negras y con advertencias de su contenido”.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Primera Comisión de Trabajo la iniciativa con punto de acuerdo del legislador Caamal Mena.

Nombres vetados

En el mismo año, el Congreso de Sonora aprobó una nueva Ley del Registro Civil que estableció en su artículo 46 la prohibición al Oficial del Registro Civil de registrar a menores con nombres extranjeros, exóticos, discriminatorios, infamantes, denigrantes, carente de significado o que fuera un signo o siglas.

El propósito de esta ley tenía el fin de evitar nombres como Michael Jackson, Cheyenne o Rambo; en total, fueron 61 los nombres vetados. Sin embargo, ante la polémica suscitada, el Congreso sonorense votó una nueva modificación para dar marcha atrás a la restricción, con lo que dicha lista fue eliminada.

También en Yucatán se dan nombres particulares.- Foto Internet

El factor “Carmelita”

La actriz Carmen Salinas, en su interpretación como diputada en 2015, en lo primero que resaltó fue que, en septiembre de ese año fue captada durmiendo en su curul de la Cámara de Diputados, y al ser cuestionada sobre sus propuestas en San Lázaro respondió “No tengo iniciativas, no la hagan de pedo” durante una transmisión en vivo por Periscope, en donde además aseguró “Yo no tengo por qué hacer alguna ley, eh”.



“No tengo iniciativas, no la hagan de pedo.Yo no tengo por qué hacer alguna ley, eh” Carmen Salinas, diputada en 2015

Más adelante, cuando al fin se decidió a proponer una iniciativa, fue para rendirle homenaje al fallecido actor Germán Valdés Tin Tan, proponiendo celebrar el centenario del natalicio del también cantante y comediante. Además, “Carmelita” también propuso conmemorar el 33 aniversario del Museo Nacional de las Culturas Populares.

Otra perla

En 2010, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la perredista Edith Ruiz Mendicuti arremetió contra el movimiento de “perreo”, ya que según ella incitaba a que las jóvenes se desnudaran.

Para “evitar” esto, la diputada presentó un punto de acuerdo en el que pedía prohibir los bailes sensuales en eventos escolares, entre ellos el “perreo” y en general la música de reguetón. Aunque también pidió que esto se prohibiera en bares, antros y restaurantes.

Esta iniciativa fue resucitada en estos días también por los morenistas

“Cuota simbólica”

Otros más “proactivos” ven en cada situación una oportunidad de obtener recursos, como el Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, que el 5 de diciembre de 2013 aprobó establecer una “cuota simbólica de 72.76 pesos mensuales” a los limpiaparabrisas que trabajan en los semáforos del primer cuadro de la ciudad. Aunque ya se había aprobado una cuota de 150 pesos mensuales, “la buena voluntad” del gobierno hizo que disminuyera a la mitad.

No al “agasajo”

En 2009, para “inculcar valores y civilidad” entre la población, el ayuntamiento de Guanajuato aprobó un Bando de Policía y Buen Gobierno que castigaba con 36 horas de cárcel o multas hasta de 30 salarios mínimos a quienes se besaran y flirtearan en la calle, o sea, nadie podía “agasajar”. La cruzada moral que encabezó el entonces alcalde Eduardo Romero Hicks también sancionaba a quienes pedían limosna, dijeran palabras altisonantes como “güey”, vendieran en la calle, hicieran manifestaciones, a los promotores turísticos que se acercaran a los automovilistas, a quienes no usaran los puentes peatonales y a los limpiaparabrisas.

Niños “estigmatizados”

En mayo de 2017, diputados del PAN, encabezados por Elías Octavio Íñiguez Mejía, con el respaldo de la también legisladora panista, Claudia Sánchez Juárez, presentaron ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que buscaba “prevenir que los niños y jóvenes incurran en prácticas como tatuarse”, esto porque consideraron que la práctica causa que se distorsione la conducta, lo cual pueda traer diferentes repercusiones.

Propusieron aplicar sanciones económicas a las empresas que “introduzcan, adhieran o adjunten tatuajes a los productos de consumo humano”, como papitas y galletas, lo cual iba también para quienes los distribuyan o vendan.

Según los legisladores, las calcomanías que parecen tatuajes “hace que los niños quieran hacerse uno verdadero, lo cual al final de cuentas afectará su conducta, trayéndole consecuencias sociales, familiares, educativas, culturales y psicológicas”.

Elotes-proyectiles

En septiembre de 2013, autoridades municipales de Durango prohibieron la venta de elotes durante la noche del Grito de Independencia debido a que podían ser utilizado el “bacal” y el palo como “proyectiles”, medida tomada por “indicaciones de seguridad federales”.

Anti memes

En 2015, Selma Guadalupe Gómez Cabrera, diputada local de Sonora por el Partido Verde propuso que en su estado se prohibieran los “memes”, ya que según ella atentaban en contra de la dignidad de los funcionarios públicos.

Aseguró que los “memes constituyen como algún tipo de difamación que afecta a las familias y a la sociedad”. Ese fue el argumento central de Gómez Cabrera, quien buscaba castigos de hasta 350 salarios mínimos, equivalente a unos 28 mil pesos, en aquel entonces.

“Muchos ciudadanos o muchas personas a través de las redes son difamadas. Afectan la vida privada, afectan a la familia, afectan a la sociedad, no se vale”, dijo la diputada, quien de manera irónica, pronto se convirtió en un meme que circuló rápidamente en redes sociales.

Así las cosas, hay que estar atentos a los poco más de dos años que le resta a la actual legislatura, la LXIV, y dar seguimiento puntual a sus iniciativas, que esperemos aborden temas serios y trascendentales, no ocurrencias sacadas de la manga, o como la de la cerveza a temperatura ambiente, un plagio descarado por evitarse la fatiga de pensar.— Hipólito Pacheco Perera