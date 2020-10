''La Iglesia ya pidió perdón por la Conquista'', recuerda obispo a AMLO

TUXTLA GUTIÉRREZ.- El obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi Esquivel, criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador desconozca que la Iglesia ya pidió perdón a los pueblos originarios de México y de América por las atrocidades de La Conquista y La Colonización.

El líder católico dijo que el presidente "en un gesto populista y desconociendo la historia reciente, ha pedido que el gobierno español y el papa Francisco pidan perdón por los abusos, crímenes y atropellos contra los pueblos originarios".

La petición, explicó, se enmarca que en 2021 se cumplirán 500 años de la conquista de Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. España ya le contestó, "y nuestra Iglesia en varias ocasiones, sobre todo en torno al año 1992, lo ha hecho".

Controlar la lengua es sabiduría: obispo

En el documento "La Iglesia ya pidió perdón", el obispo emérito expresó que no se debe hablar sin tener datos concretos.

"No es más sabio, justo y prudente quien mucho habla y ataca, pues el control de la lengua es el principio de la sabiduría", sostuvo.

Advirtió que no considerar la historia, pasada y reciente, puede conducir a juicios no siempre acertados. Enseguida, el religioso destacó algunas fechas y ocasiones en que la Iglesia ha pedido perdón a los pueblos originarios de México y Latinoamérica.

El Papa Juan Pablo II pidió el perdón

En el V Centenario de la llegada de Europa, en un encuentro en Santo Domingo, República Dominicana, el papa Juan Pablo ll pidió perdón a nativos y afroamericanos. Así mismo lo hizo en 2015 el papa Francisco.

Es una pena tener un gobierno ignorante, populista y fantoche.

El Papa Francisco en 2015 pidió perdón por los crímenes y excesos cometidos durante la Conquista y Evangelización de América. Lo mismo habían hecho Benedicto XVI y Juan Pablo II.

En el gobierno deberían leer un poco. pic.twitter.com/W8JdWOPNRF — Héctor Figueroa (@imagenhector) October 11, 2020

Para finalizar, el obispo emérito de San Cristóbal de las Casas dijo que es necesario pedir perdón también "por nuestros pecados presentes, que son los que dependen de nosotros".

Y en vez de seguir atropellando y discriminando a los pueblos originarios, "démosles el lugar que Dios mismo les ha dado".