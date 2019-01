“La indiferencia también mata”, le dicen a AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, fue cuestionado la tarde del jueves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, acerca de porque no ha emitido una posición oficial sobre la crisis que sufre Venezuela.

En serio no da rabia q digan q los asuntos de Vzla los deben resolver los vzlanos. Da tristeza. Los vecinos sufrimos las consecuencias d la indiferencia. Ud @lopezobrador_ sí intervino en asuntos d ese país pq invitando a Maduro a su posesión, le lavó la imagen a una dictadura pic.twitter.com/qgCcWmDWTR — CrisGarcia (@crisgarciat) 4 de enero de 2019

Mientras esperada para abordar un vuelo comercial a la ciudad de Morelia, el presidente fue cuestionado por Cris García, una mujer de originen colombiano quién lo encaró para saber por qué hasta el momento “’¿no hay una posición con la dictadura de Venezuela?” a lo que el mandatario respondió: “Yo no me meto en asuntos de otros países”.

La mujer le comentó a AMLO debería de tener en cuenta que en “Venezuela hay una dictadura” y hay muchas personas muriéndose de hambre.

“Usted no puede ser indiferente a eso, si usted quiere a las personas como dice que las quiere, no puede ser indiferente al hambre y al dolor de un pueblo”, recalcó la turista.

Sin embargo, López Obrador ignoró los comentarios de la mujer y continúo saludando y fotografiándose con las personas que se encontraban en la terminal aérea.

La mujer concluyó su cuestionamiento con la frase: “La indiferencia también mata, presidente”, sin poder obtener una respuesta o gesto del líder de los morenistas

“Nació de mi corazón”

Cris García, posteriormente compartió en su cuenta de Twitter, dos vídeos donde aclara por qué encaró al mandatario mexicano sobre la situación de Venezuela.

“Me nació del corazón decirle lo que le dije, de manera muy respetuosa”, dijo la colombiana, quién también agradeció la manera respetuosa del presidente y su personal de seguridad, aún que recalcó que la trato de manera indiferente.

La originaria de Medellín aseguró que por la crisis que se vive en el país vecino, a su comunidad llegan muchas personas venezolanas, enfermas y con hambre y calificó como “inadecuado” la respuesta de AMLO a su cuestionamiento.

“El sólo hecho de invitar a un dictador a la toma de posesión de un presidente que ha sido elegido legítimamente por el pueblo, ya es lavarle la cara al régimen”, aseguró.

Y continúo “Yo creo que gústeme o no me guste, yo tengo que reconocer que fue elegido democráticamente por su pueblo; Y que un acto de posesión de un demócrata no puede tener entre sus invitados a una persona que claramente viola no solamente los derechos humanos, si no que viola su propia constitución, pues todo del mundo sabe que Nicolás Maduro no es venezolano y que las elecciones por las que fue elegido no son legítimas”.

Críticas en las redes

No me paga nadie. Simplemente la vida y Dios me dieron la oportunidad de decirle de frente lo que pienso al presidente d México. Se equivocan quienes dicen q lo de Vzla no es un problema nuestro: es la tragedia humanitaria más grande q mis ojos han visto en lo q tengo de vida. pic.twitter.com/53QatWEnsE — CrisGarcia (@crisgarciat) 4 de enero de 2019

Tras su encarar a López Obrador sobre la situación en Venezuela, Cris García recibió varios críticas en las redes sociales que señalaban que el enfrentamiento se debió a un asunto económico, además de señalar que era de origen venezolano y por eso realizó el cuestionamiento

La mujer aseguró que ella no recibió dinero de ningún partido político o de alguna persona expresarle al presidente mexicano lo que le “nació del corazón” y aseguró no arrepentirse de haber arremetido contra AMLO e incluso aseguró que le faltó tiempo y coraje para preguntarle muchas más cosas, “pues como le dije a él (López Obrador), así cercano a gente empezó Hugo Chávez y hoy todos sabemos la historia”.