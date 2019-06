La Luz del mundo es el centro entre la pobreza

Desde el interior de este edificio, sede de La Luz del Mundo y de arquitectura contemporánea, estilo kitsch y lujosos acabados, es difícil imaginar que las calles que lo rodean son de tierra y las casas tienen techos y puertas de lámina.

Tampoco podría adivinarse que a 400 metros se ubica el basurero que a diario recibe 20 toneladas de desechos de la capital y los municipios de la periferia.

La luz entre la pobreza

Es la colonia Hermosa Provincia, una de las 200 fundadas en México por la iglesia La Luz del Mundo y una de las seis edificadas en Oaxaca, de acuerdo con el vocero de la Jurisdicción Sur de la congregación, Saulo Morelos Sánchez.

Aunque este culto llegó a Oaxaca hace 67 años, fue en el 2000 cuando nació Hermosa Provincia en Zaachila, un municipio donde 76.1% de la población vive en pobreza y 82% no tiene servicios. Aquí habitan 200 personas, la mayoría pertenecientes a la iglesia liderada por Naasón Joaquín García, quien actualmente está detenido en Estados Unidos.

Naasón Joaquín, el centro y corona

La colonia que se construye en Zaachila abarca tres hectáreas atravesadas por seis calles con nombres bíblicos: Jericó, Belén, Jordán, Siloe, Sinaí y Samaria. Su centro está coronado por el templo en cuya entrada se observa la imagen de Naasón Joaquín. Es un lugar tranquilo, asegura Elia Martínez, de 35 años, quien tiene una tienda de abarrotes en la que está prohibida la venta de alcohol y tabaco.

“Es porque nosotros creemos en la Biblia”, dice Elia, quien hace cuatro años se integró a la iglesia. Cuenta que hace más de 17 años las familias encontraron aquí un espacio para hacer su casa, por lo que se esforzaron en comprarle un terreno al ayuntamiento.

“Se dieron las posibilidades para las personas que andaban rentando”, platica. Una colonia “modelo“. Por las calles de terracería de la Hermosa Provincia caminan mujeres con faldas largas.

Usar pantalones, un pecado

“Es pecado cargar pantalones, eso lo usan los hombres”, dice Isabela Gutiérrez. El vocero de la iglesia dice que estas colonias “modelo” permiten erradicar el alcoholismo y adicciones: “Son colonias muy sanas donde se fomenta el desarrollo de las personas“.

En su construcción, todos los miembros participan. Reciben asesoría de abogados, arquitectos y albañiles de la organización.

“Se juntan los hermanos, se organizan y ellos compran los terrenos, con la tutela de la iglesia, es un trabajo integral”, detalla Morelos Sánchez.

En cada colonia hay un templo y en el caso de Zaachila, la construcción del edificio tomó ocho años; lo inauguraron en 2015. Antes, hace dos décadas, tenían su culto en una sede alterna, dice Jesús González, el responsable del inmueble.

Con 65 años, Jesús llegó a Oaxaca el año pasado para hacerse cargo del templo al que pertenecen 350 personas. Asegura que, pese a la detención de su líder, para los miembros, Naasón es inocente: “Estamos plenamente conscientes de que no es cierto, él es un hombre de Dios, no tiene nada de qué avergonzarse. Le han levantado muchas calumnias, yo he estado cerca de él, es un hombre honorable”

La Luz del Mundo tiene en Oaxaca 250 templos, con hasta 350 congregantes cada uno, así como misioneros en toda la entidad.