La oposición se lanza contra la titular de CNDH

Atizan la polémica

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La bancada del PAN en la Cámara de Diputados aseguró que para ser presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se necesita estatura moral, y Rosario Piedra Ibarra no debió rendir protesta porque sabía que no cumplía los requisitos.

La integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Adriana Dávila, adelantó que los diputados acompañarán a los senadores en las acciones legales que presentarán para controvertir el nombramiento de Rosario Piedra como ombudsperson nacional.

“Rosario Piedra de ser víctima, pasó a ser victimaria de la CNDH, se requiere estatura moral, más que calidad moral y una estatura que mostró su madre cuando le dieron la Belisario Domínguez”, expresó.

“Creo que Rosario Piedra no siguió el ejemplo y en lo que en su estatura debió haber planteado era un asunto no de autocomplacencia, sino de autocrítica en lo que estaba sucediendo, no debió haberse prestado a ser comparsa del Presidente y no debió haber rendido protesta; es más ella no debió siquiera haberse postulado si sabía que no cumplía los requisitos legales”, dijo Adriana Dávila.

También cuestionó su trayectoria profesional en materia de derechos humanos y criticó su cercanía con el titular del Ejecutivo y su militancia con Morena.

“No me imagino qué va a hacer Rosario Piedra ante el número de quejas que se emiten en el Sistema de Salud por ejemplo, pues hoy ella ante esta circunstancia se convierte en victimaria y eso es muy lamentable y aún es más lamentable que el Presidente de la República se tape los ojos, cierre los oídos y no de las palabras adecuadas ante lo que está sucediendo”, destacó.

Posición priista

Como militante de un partido político, Rosario Piedra Ibarra no cumple con los requisitos de autonomía ni con el perfil para encabezar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), además de que el proceso de su designación estuvo viciado, afirmó Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Al fijar el posicionamiento del instituto político en torno a la elección de la nueva titular de la CNDH en la Cámara de Senadores, confirmó que el PRI impugnará el procedimiento por el cual la mayoría de Morena impuso su designación.

“Estaremos trabajando con nuestros legisladores de forma coordinada, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un organismo autónomo fundamental en nuestro país, esté debidamente transparentada, que esté fuerte, sólida y con una gente que atienda los intereses del pueblo de México”, expresó.

Te puede interesar: Alberto Athié y 4 consejeras más dejan la CNDH por nueva presidenta

Explicó que para la oposición en el Senado y en muchas organizaciones civiles, está claro que Rosario Piedra Ibarra no tiene el perfil de autonomía para responder a los retos tan importantes que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

El exgobernador de Campeche puntualizó que “en el PRI no hacemos política a base de gritos y sombrerazos. Nosotros tenemos nuestra agenda política, tenemos nuestra estrategia y queremos construir una alternativa para volver a ganar en las próximas elecciones”.

Destacó que el PRI desde un principio demandó un proceso claro, transparente, abierto, donde hubiera perfiles comprometidos con la autonomía de la CNDH, porque es un órgano autónomo fundamental para la fortaleza no solo de la democracia de México, sino para el respeto total, irrestricto, de los derechos fundamentales de todos los mexicanos.

Expuso que el PRI en el Senado de la República propuso reponer todo el procedimiento, para que hubiera transparencia.

Subrayó que el PRI ha sido un partido firme, crítico, constructivo, y no una oposición recalcitrante, contestataria. Cada quien tiene su manera de fijar postura. El PRI ha sido un partido que construye a favor de nuestro país y que ha hecho señalamientos claros”.

Precisó que “el que grita más, el que hace más ruido, no es el que más convence al electorado. Nosotros tenemos que ir con propuestas y con claridad para ganarnos la confianza de los ciudadanos”.

Te puede interesar: Nueva titular de la CNDH pide licencia de Morena; partido va por Madero