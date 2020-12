La pandemia en diez frases de Andrés Manuel López Obrador

La pandemia del Covid-19 dejó al descubierto de qué están hechos los líderes mundiales.

Desde las advertencias de la canciller alemana Angela Merkel (quien en marzo reconoció que Alemania y Europa se enfrentaban a la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial) a los presidentes que sin dudar ordenaron estricto confinamiento ciudadano, la mayoría de los gobiernos del mundo tomaron con seriedad la pandemia que cimbró al planeta.

La situación es grave. Tómenlo en serio” Angela Merkel, canciller alemana (18 de marzo de 2020)

Fue la primera vez en sus 14 años de mandato que Angela Merkel se dirigió a la nación, más allá de sus mensajes de Año Nuevo.

En América, sin embargo, tres presidentes minimizaron durante casi todo el año –deliberadamente o no— los riesgos de la pandemia y sus consecuencias: Donald Trump, en Estados Unidos; Jair Bolsonaro, en Brasil, y el mexicano Andrés Manuel López Obrador.

México, de hecho, figura como el peor país para vivir en la “era Covid”, según un estudio de Bloomberg que evaluó a 53 naciones y sus estrategias para enfrentar la crisis sanitaria y sus repercusiones económicas.

El mismo tono sobre la pandemia

El gobierno mexicano ha atajado todos esos mensajes con la misma estrategia: desacreditando a las fuentes y subrayando que “los intereses neoliberales buscan desestabilizar” a la llamada 4T.

Y Andrés Manuel López Obrador también ha sido blanco de críticas en el escenario internacional, por sus polémicas declaraciones sobre el Covid-19, al cual minimizó en un aparente afán de generar confianza en la población.

Ofrecemos a continuación un recuento con diez de esas frases que, a 10 meses del primer caso de SARS-CoV-2, muestran apenas un ligero cambio de actitud ante una pandemia que ya cobró 122,426 vidas, al corte del domingo 27 de diciembre.

27 de febrero

“No estoy diciendo que lo del coronavirus no represente un riesgo y que además tenemos que prevenir, pero a nivel mundial se habla de dos mil 500 pérdidas de vidas humanas. Tenemos que atender el asunto, pero no exagerar. Prevenir. Estamos preparados para eso”.

4 de marzo de 2020

“Miren, lo del coronavirus, eso de que no se puede uno abrazar; hay que abrazarse, no pasa nada, o sea, y así, o sea, nada de confrontación, de pleito”.

23 de marzo

“Nos estamos preparando, nada más que no debemos de espantarnos (...) no apanicarnos, vamos hacia adelante, y no dejen de salir, todavía estamos en la primera fase. Yo les voy a decir cuándo no salgan, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, a las fondas”.

Andrés Manuel López Obrador saluda a la distancia a los miembros de su gabinete convocados a una de las habituales conferencias de prensa matutinas (Foto Gobierno de México)

2 de abril

“Ayer usé por primera vez el término crisis transitoria, esto no va a tardar y vamos a salir fortalecidos, y vamos a salir fortalecidos porque no nos van a hacer cambiar en nuestro propósito de acabar con la corrupción y que haya justicia en el país. Por eso vamos a salir fortalecidos, o sea, que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación”

26 de abril

“Agradeciendo a la gente que sigue cumpliendo las medidas al pie de la letra Esto nos ha ayudado mucho por eso no tenemos un desbordamiento, no se saturan los hospitales. Les puedo informar que tenemos una disponibilidad de hasta 70 por ciento de camas de terapia intensiva con ventiladores y especialistas. Vamos bien porque se ha podido domar la epidemia”

25 de mayo

“Y agradecerle mucho, como siempre, a la gente por su buen comportamiento; también nuestro pésame a familiares de víctimas de la pandemia, nuestro abrazo a los enfermos. De acuerdo a los informes que tenemos, a las proyecciones, ya vamos de salida, desde luego no debemos de confiarnos, no relajar las medidas de prevención, seguir las recomendaciones hasta el fin de semana que termina esta etapa”.

7 de julio

“Se ha podido vencer al amarillismo de algunos medios que querían que se convirtiera en una pandemia inmanejable, que fracasáramos. Aun así se ha podido informar. Se habla del número de fallecidos en México y se comparan con otros países, nada más que no toman en cuenta la población de nuestro país, por ejemplo que ya se superó a España, Italia o Francia; nosotros tenemos el doble de población de esas naciones”.

12 de agosto

“Me voy a poner el tapabocas cuando ya no haya corrupción, eso fue lo que dije. Entonces, me toman una foto con el cubrebocas en el avión y entonces ya no hay corrupción. No dije ‘cubreboca’, dije ‘tapaboca’… Si a mí me dicen los especialistas, los médicos, que ayuda que yo aparezca con el cubreboca, lo voy a hacer, no tengo por qué no hacerlo. Ahora, lo que me han dicho es que no es indispensable en lugares abiertos y cuando se mantiene la distancia”.

Hugo López-Gatell Ramírez, responsable de la estrategia nacional contra el Covid-19, brinda explicaciones sobre el comportamiento de la pandemia de una de las "mañaneras" (Foto Gobierno de México)

23 de agosto

“Esta pandemia desgraciada que causa tanto daño, porque pierden la vida muchos seres humanos en el mundo y desde luego en nuestro país, está cediendo. Nos duele bastante y siempre tenemos que enviar nuestros abrazo, nuestro pésame, sentido, sincero, a familiares de quienes han perdido la vida por la pandemia, ya muchos aquí, más de 60 mil fallecidos”

17 de noviembre

“Nosotros ya tenemos una estrategia que nos ha funcionado, que consiste en garantizar a todos el derecho a la salud, que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos”