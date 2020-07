La pandemia está perdiendo fuerza en México, reitera López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- La pandemia está perdiendo fuerza y el número de fallecimientos disminuye en el país, pero la población no debe confiarse y sí seguir acatando las medidas sanitarias, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, señaló que ordenó ampliar la infraestructura hospitalaria en los estados de Tabasco, Nayarit, Puebla y Guanajuato para evitar un rebrote de Covid-19.

"Hoy tengo una reunión con el Gabinete de Salud. Vamos a seguir actuando para seguir enfrentando la pandemia que ha ido perdiendo fuerza, tenemos elementos para sostenerlo", subrayó.

"Sin embargo, no podemos confiarnos, tenemos que evitar que haya rebrotes, tenemos, sobre todo, que garantizar que no falten las camas, equipos, personal médico, que no se saturen los hospitales, que nadie se quede sin la oportunidad de ser atendido, curado".

Afirma que está más saturada la hospitalización general

Al respecto, indicó que "tenemos más saturación en hospitalización general, pero menos en terapia intensiva, eso es un buen dato".

"Tenemos una disminución también en fallecimientos y aquí también vuelvo a enviar mi pésame a los familiares de los que han perdido la vida, un abrazo".

"Vamos a salir, tenemos que salir adelante", enfatizó.

Atención especial a 4 estados

Y agregó: "Ahora tenemos que darle atención especial, ya se está haciendo desde antes de salir, dejé instrucciones para que se ampliara la capacidad de atención en hospitales de Tabasco, de Nayarit, de Puebla, Guanajuato".

Aseguró que ya se está llevando a cabo esa ampliación de la infraestructura hospitalaria.