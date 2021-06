MÉRIDA.- Durante la última conferencia de prensa sobre la pandemia del Covid en México, Hugo López-Gatell aclaró que con el fin de las conferencias vespertinas no se declara el fin de la epidemia de coronavirus.

El funcionario agregó que hay cinco entidades que presentan actividad sustancial por coronavirus, equiparable al tiempo que tuvieron más activo durante el verano de 2020. Destacó el caso de Yucatán y Quintana Roo, donde la actividad epidémica se compara con lo que tuvieron en su momento más activo, en el verano de 2020.

López-Gatell señaló que la población no deben confundirse o especular sobre el final de la epidemia, pues solo se trata de cerrar el ciclo de comunicación ante medios en el Palacio Nacional, mas no así pero no de vacunación y otras acciones que implican la contingencia sanitaria.

''No debemos pensar que la pandemia se ha terminado. En el mundo entero sigue muy activa, hay regiones enteras del mundo donde hay una alta intensidad epidémica’', señaló López-Gatell.

El funcionario público expuso las acciones que se pusieron en marcha ante la emergencia sanitaria y explicó que la estrategia del sector salud consistió en tres grandes acciones: mitigación, reconversión hospitalaria y vacunación.

También dijo que seguirá presentando los martes del Pulso de la Salud, durante la sección de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.