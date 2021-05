La prueba PISA se retrasó por la pandemia: Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Sobre la prueba PISA, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, aseguró que el retraso en su aplicación se debido a la pandemia del Covid-19. "La Prueba PISA continuará en México. El retraso en la aplicación de las pruebas de estudiantes se debió a la pandemia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a seguir apoyando todo lo que convenga a la educación de la niñez mexicana. La transformación con mejor educación avanza", escribió en su cuenta de Twitter.

Esta mañana, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador aseguró que continuará la aplicación de la prueba PISA, pues señaló que todo lo que sea para mejorar la calidad en la enseñanza en México tiene que seguir.

"Sí, no tiene por qué no continuar (la prueba PISA). Todo lo que sea bueno para México. Si me dicen va a continuar México tolerando la corrupción de empresas extranjeras digo no, pero si me dicen va a permitir que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza digo sí, todo lo que nos convenga. "Todo lo que signifique mejorar la educación es respaldado, todas las pruebas y estamos nosotros participando para mejorar la educación", dijo.

Este fin de semana, el Instituto Mexicano de la Competitividad informó este fin de semana que México había suspendido la aplicación de la prueba PISA para estudiantes de secundaria, y no estaba claro si esto implica la salida total del programa que es parte de la OCDE. Un funcionario de PISA en París confirmó al IMCO que la participación de México en PISA está suspendida y que hasta donde tienen conocimiento no se están aplicando las pruebas de campo.