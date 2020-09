CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, afirmó que en el país "vamos bien" en cuanto a los datos de la pandemia de Covid-19 a 107 días de que comenzó la nueva normalidad.

"Tenemos un mensaje, el hecho de que vamos bien y está sustentado en dos elementos, que 25 estados se encuentran desde hace 2 o 10 semanas con curvas epidemiológicas en descenso y ninguno está en riesgo máximo, el color con el que se inició hace varios meses", señaló.

"Vamos, sin confianza, vamos respetando medidas de seguridad, distanciamiento y cuidado personal, que hemos aprendido estos meses y hemos conducido para atender esta pandemia", señaló en la conferencia matutina.

A su vez, Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, enfatizó que a pesar de que los datos de disminución de la pandemia son consistentes "no ha acabado".

Por ello, recomendó no realizar reuniones con motivo del 15 de septiembre y en general pidió a la sociedad no bajar la guardia ante el virus.

"La epidemia sigue activa, el mensaje en particular para estas fiestas patrias es no congregarse, no hacer reuniones familiares, no hacer celebración masiva para que logremos mantener esta disminución".