La UIF no halló "nada significativo" al investigar a Pío López Obrador

MÉXICO. - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó la investigación de las finanzas de Pío López Obrador y David León y la entregará al Instituto Nacional Electoral (INE).

Enviarán información al INE

La UIF informó que este lunes enviará al INE su información sobre las finanzas del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y el excoordinador Nacional de Protección Civil para que determine si hay o no responsabilidad administrativa y determine lo conducente.

La investigación iniciada por la UIF derivó de la difusión de los videos en los que se observa a Pío López, hermano del presidente de la República, recibiendo dinero por parte de David León para supuestamente financiar la campaña electoral de 2018.

AMLO ya sabría la resolución

Aunque la UIF no adelanta las conclusiones de la investigación en la tarjeta informativa, su titular dijo en una entrevista difundida por Milenio que no encontró evidencia para fincarle responsabilidades a Pío López Obrador.

“Lo he platicado con el presidente. Hicimos una revisión de Pío López Obrador, no encontramos nada que fuera significativo”, respondió en una entrevista para el programa Tragaluz.

Una denuncia por los vídeos

Pío López Obrador presentó una denuncia en contra de quien resulte responsable por la difusión de esos materiales videograbados y exigió aplicar 12 años de cárcel.

“Que se aplique la ley”

Hace unos días, luego de que Pío solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordene al INE detener la investigación en su contra por el video, el Jefe del Ejecutivo federal llamó a que se aplique la ley, aunque se trate de su hermano, pues manifestó que no es tapadera y en su gobierno no hay nepotismo.

"Que se aplique le ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean el Ministerio Público, los jueces, los que decidan. No hay influyentismo en este gobierno, no hay nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política. "No voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera, aunque se trate de mi familia", dijo.

En conferencia, el Presidente evitó opinar si el delito del que se acusa a su hermano menor ya expiró, pues señaló que eso le corresponde a las autoridades.

"No me meto en eso, que lo decida la autoridad competente, yo no le voy a hablar a un juez ni a un ministro ni a al fiscal. Ya les he dicho, llevo como año y medio sin ver al fiscal presencialmente, creo que lo vi en una teleconferencia con lo de Ayotzinapa", manifestó.