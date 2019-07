Fox: más de 10 errores ortográficos… ¡en un solo tuit!

Para pocos o nadie es un secreto que a los políticos no se les da la ortografía –ni la legislación en muchos casos, la verdad– , tomando en cuenta la pobre preparación académica y escasa cultura de la mayoría, así que no sorprendió que ayer el ex presidente Vicente Fox Quesada se hubiera puesto “de pechito” al publicar un mensaje en Twitter con muchas faltas que ocasionó que internautas lo mandaran al rincón de castigo con las orejas de burro.

El guanajuatense escribió:

“Por estas y más razones, en mi Govierno eliminamos la partida secreta y creamos la Ley de Transparencia y acceso a la Informacion. Como que ahora para atrás. Corrupcion, Regresion Alto a la Deshonestidad valiente!! Que no nos engañen más!!

Se cuentan más de 10 errores ortográficos, entre ellos la falta de signos de interrogación, uso incorrecto de mayúsculas y la mala costumbre de solo usar el cierre de los signos, como si escribiese en inglés.

Más tarde el ex presidente respondió a las burlas y recurrió a la “vieja confiable” excusa de que “falló el corrector”.

Pero, en la vida diaria los errores ortográficos abundan en la vía pública, publicaciones impresas diarias, redes sociales, memes e incluso en los cintillos de noticias rápidas en los noticiarios, que ocasionan que los que sí asistieron a la escuela e hicieron la tarea y no solo fueron a “calentar banca”, se quieran arrancar los globos oculares ante tanta “agresión visual”, que en algunos casos podría incluso catalogarse como “violencia ortográfica” y que está en expansión.

En internet abundan en fotos las evidencias de este “fenómeno”, aunque si se toma en cuenta que fueron escritos por la gente “de a pie”, pues están casi exonerados de toda culpa, que no así con quienes representan a un sector de la población en una curul.

Caso especial es de aquellos tatuajes mal escritos, porque los tatuados ya llevan en sí la penitencia de no haber revisado el mensaje antes de inscribírselos.

A continuación una muestra de los “pecadillos” ortográficos:

Por Hipólito Pacheco Perera