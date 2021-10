La violencia y el miedo persiguen a los migrantes

CIUDAD JUÁREZ (EFE).— Migrantes varados en Ciudad Juárez denuncian violencia, miedo e impunidad durante la larga travesía que los llevó hasta la frontera, donde tampoco se sienten seguros pese al apoyo de activistas y algunas ONG.

“Vivimos en un mundo de infierno con las amenazas y la violencia. Cuando venimos el coyote (traficante de personas) nos maltrataba en el camino y nos golpeaba. Las policías nos quitaron el dinero y nos trataron mal y dijeron que si no me callaba me matarían, pero aquí estoy con mi niña de un año”, explicó ayer la guatemalteca Gladys Xol, de 20 años.

Ella es una de los decenas de miles de migrantes que han llegado a la frontera norte mexicana en los últimos meses con el afán de cruzar a Estados Unidos, un reflejo de la ola migratoria que vive la región.

Los peligros en la travesía, existentes desde hace décadas, persisten por la amplia presencia del crimen organizado y la presencia de autoridades corruptas.

El hondureño Tito Ángel Castillo, por ejemplo, fue desvalijado por completo junto a sus compañeros de viaje por un grupo armado durante su trayecto.

Era de noche y se encontraba en un monte cuando los delincuentes, con amenazas de muerte, les quitaron todas sus pertenencias. El camino a Estados Unidos es “difícil, hay muchos peligros y uno se tiene que cuidar”, remarcó.

Un ejemplo de los peligros que viven los migrantes en su ruta para llegar a Estados Unidos ocurrió el pasado 25 de septiembre.

Trece de ellos, originarios del sur de México, desaparecieron en el municipio de Coyame del Sotol, Chihuahua. Según confirmó la Fiscalía cuando se conocieron los hechos varios días después, fue un menor de edad quien logró escapar del lugar e informó del suceso.

Actualmente, oficiales de Estados Unidos trabajan en conjunto con la Fiscalía estatal en este caso. “Hay una colaboración entre las autoridades de México y Estados Unidos en operativos de rastreo”, dijo Sahira Yasmín Castro, encargada de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

Casos así se repiten a lo largo de la frontera. Uno de los más aterradores aconteció el pasado enero en Camargo, Tamaulipas, cuando aparecieron calcinadas 19 personas, la mayoría de ellas guatemaltecas.

Y en la fronteriza Ciudad Juárez, una de las urbes más pobladas e industrializadas del norte, la inseguridad también les acecha. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) detectó que las personas migrantes sufren principalmente de delitos de robos, secuestros y extorsiones.

Y quienes los padecen son en su mayoría de Guatemala, Honduras y Ecuador, según explicó el coordinador de Comunicación de la OIM para México, Alberto Cabezas, que reconoció que es difícil saber quiénes son los perpetradores de violencia hacia este grupo vulnerable.

Añadió que las personas migrantes no están en un entorno que conocen y en consecuencia, a veces son desconfiadas con las instituciones, que deben ganarse su confianza. “Cuando sus derechos humanos son vulnerados desconocen qué tan efectiva es la ayuda que buscan. Pero todo Estado tiene la obligación de proteger sus derechos”, abundó.

“Vemos cómo sufren violaciones a sus derechos humanos, cruzan por el desierto y son guiados por los polleros que en ocasiones los dejan a su suerte”, declaró el director de la Casa del Migrante, Javier Calvillo.

Calvillo aseguró que estos delitos han incrementado en los últimos meses en la urbe y uno de los factores son las imparables expulsiones de Estados Unidos hacia México, por ejemplo mediante el título 42, que permite deportar de manera inmediata con el coronavirus como justificación.

Arrestos Frontera

EE.UU. arrestó más a de 1.7 millones de indocumentados en frontera con México.

Cifra inédita

La cifra corresponde al periodo de octubre de 2020 a septiembre de este año, una cifra no vista en las últimas décadas, según datos difundidos ayer por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

Récord anterior en 1986

La CBP cifró en 1.734,686 el total de detenciones en la frontera al cierre del año fiscal 2021, lo que supera el registro de 1986, cuando 1.69 millones de personas fueron arrestadas en el linde.