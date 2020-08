CIUDAD DE MÉXICO.- En entrevista que concedió al periódico capitalino "La Jornada", Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial priista, se lanzó contra Enrique Peña Nieto, a quien calificó como el peor presidente emanado del PRI.

Sobre el rumbo que le espera al partido, lo consideró una "crónica de una muerte anunciada".

En la entrevista señaló que los símbolos del sexenio de Peña Nieto son frivolidad y corrupción, salvo honrosas excepciones.

Labastida fue secretario de Gobernación en la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000), quien se afilió al PRI en 1964, pero hoy está alejado de la vida partidista porque es crítico del actual dirigente, Alejandro Moreno.

“Y lo digo con tanta tranquilidad porque cuando llegó a la actual dirigencia 'Alito' yo dije que el futuro del PRI era muy sombrío y estaba en riesgo su sobrevivencia".

Entre otras cosas, el periódico capitalino hizo las siguientes preguntas a Labastida:

Hay un señalamiento constante de hechos de corrupción hacia priistas y ex priistas, algunos están ya en prisión y otros tienen procesos ¿Es parte de lo que usted señala como crónica de una muerte anunciada?

Todos los partidos tienen gente buena, regular y mala, nada más que hay que saber escoger y hay que saber con quién unirse.

A mí me invitaron a ser secretario en el gobierno de Peña Nieto. No acepté. No es la primera vez que declino.

Hay muchos funcionarios del sexenio pasado involucrados en presuntos actos ilegales…

Sí, sí. Lamentable y dolorosamente. Yo llegué a afirmar que el presidente Peña era el peor que había tenido el partido.

¿Ahora lo confirma?

Sí, claro. Hay múltiples evidencias: la mala selección de candidatos a gobernadores, de los funcionarios de su gobierno…, la frivolidad con la cual se manejó el gobierno, la superficialidad, la falta de diagnóstico y de seriedad para manejar las cosas.

¿Frivolidad y avaricia?

Eso no es avaricia, es corrupción.

¿Es entonces imposible que el PRI remonte?

Pues sí, sobre todo si va por el camino equivocado.