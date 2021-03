Mujer exige a tienda que respete el precio en pesos de una etiqueta en euros

Una mujer se convirtió en Lady Profeco, luego de que a través de un vídeo “exhibiera” a la tienda Zara por incumplir con la norma que pide respetar los precios exhibidos.

Al parecer, en su historia la llamada #LadyProfeco evidenció que en realidad quería que la tienda le respetara en pesos una etiqueta que estaba en euros.

La llamada #LadyProfeco detalló a través de un vídeo que se encontraba comprando en la tienda de Zara ubicada en la plaza comercial “Town Square” de Metepec, Estado de México. Ahí encontró un chaleco cuya etiqueta marcaba un precio en euros de 19.95 (492.10 pesos mexicanos).

La empleada le habría comentado que había gente “mañosa” que le quita las etiquetas en pesos, alegando el mismo pretexto de pedir que se les respete el precio de la conversión en euros, a lo que ella le respondió: “güey, no es mi pedo”.

Aunque la empleada, quizá para evitar conflictos, le ofreció respetarle el precio, como era de esperarse al pasar la etiqueta en el sistema, éste arrojó el precio correcto de la tienda. Ante el nuevo reclamo de Lady Profeco, la dependienta le comentó que estaban faltos de personal.

“Es tu trabajo, no es mi problema que no te des abasto, ponte pilas, ponte a revisar las prendas, es tu chamba (…) Le dije hazme la conversión y respétame el precio en euros y me dijo que sí, me acerco a la caja y me dice bueno son 599 (pesos). Me dijo que eso estaba estipulado en lo que cuesta la prenda y yo: 'güey eres o te haces'. Sabes qué no me voy a llevar nada”.