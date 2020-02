Lagunas legales en la pensiones del IMSS y alerta de crisis en las Afores

Se avecina crisis en las Afores, dice López Obrador

ECONOMÍA

Advierten de lagunas legales que ponen en riesgo las pensiones

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, negó que las pensiones de los trabajadores de la llamada “generación de transición” vayan a tener una reducción.

“En nadie corre riesgo el monto de su pensión, no se rasura nada, no hay recálculo, no hay disminución”, aseguró ante el revuelo que desató una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el límite máximo para las pensiones.

Sin embargo, el PRD advirtió que hay lagunas legales y la decisión de fijar el monto máximo de las pensiones está sujeta a la voluntad de quien ocupe la dirección del IMSS.

Verónica Juárez Piña, coordinadora de ese partido en la Cámara de Diputados, anunció una iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social. “Se requiere precisar esto en la ley, eliminar la incertidumbre y fijar con claridad el método para la determinación de las cuantías de las pensiones”, subrayó.

Y en medio de esta polémica, el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una advertencia relacionada con las Afores: los trabajadores que cotizaron en este sistema comenzarán a recibir pensiones incompletas a partir del año 2023.

“...No van a recibir los trabajadores lo que ahorraron, lo que se descontó. Eso va empezar a hacer crisis”, alertó el mandatario.

