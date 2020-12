Lamentan la prórroga

Activistas señalan que se criminaliza aún al cannabis

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— Los consumidores de mariguana acampados desde hace meses junto al Senado lamentaron el nuevo retraso en la aprobación de la ley para legalizar su uso recreativo, concedido al Congreso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque consideran que ésta tampoco resolvería nada para nadie.

“En septiembre tuvimos una conferencia de prensa en la que le dijimos a los senadores que si no hacían que este tema fuera prioritario, si no lo ponían el primero en la agenda, no iban a cumplir el plazo, porque no les iba a dar tiempo a los diputados de discutirlo. Corríamos ese riesgo y fue lo que acabó pasando”, sostuvo Pepe Rivera, coordinador de comunicación del Movimiento Cannábico Mexicano.

Rivera recordó que la Constitución da 90 días para arreglar un problema de constitucionalidad, con lo que esa era la fecha límite tanto para el Congreso como para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sin embargo, por la pandemia, la Suprema Corte extendió a principios de año el plazo hasta el 30 de abril y luego lo volvió a ampliar hasta el 15 de diciembre por el mismo motivo

El jueves, y con un dictamen ya aprobado en el Senado, la Suprema Corte dio una nueva prórroga hasta el 30 de abril de 2021 para que se llegue el acuerdo en ambas cámaras legislativas.

“En el primer retraso, la justificación es que había muchos intereses de por medio y que se tenía que buscar una propuesta integral. Ante lo cual contestamos que lo nuestro no eran intereses, son derechos”, recordó Rivera desde un campamento con más de un millar de plantas de mariguana sembradas simbólicamente.

Para el integrante del plantón, el dictamen ya aprobado en el Senado y que no ha dado tiempo de discutir a los senadores “no resolvía nada para nadie ni para los usuarios, ni para los pacientes, ni para el mercado, ni para las comunidades indígenas”.

Rivera consideró que "lo que están haciendo los legisladores es pasar una prohibición de la Ley General de Salud a una nueva ley".

“El problema es que no están viendo este tema como un tema de derechos humanos. Y nosotros lo que estamos diciendo es que somos víctimas de violaciones de derechos humanos por 100 años”, vindicó.

La decisión de la Suprema Corte ocurrió casi un mes después de que el Senado aprobó la nueva Ley Federal para la Regulación del Cannabis que legaliza el cultivo, producción, consumo, distribución, industrialización y venta de la mariguana bajo control federal.

La iniciativa crea el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis, además de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal que prohibían el consumo lúdico. Pero su discusión se atascó en la Cámara de Diputados entre reclamos de activistas, quienes advirtieron que la legislación aún criminaliza la posesión de más de 200 gramos de cannabis y contempla multas por portar entre 28 y 200 gramos.

“Nos van a oler”

Una combinación de reggae y hip-hop, así como un interminable número de negocios donde se venden objetos para consumir mariguana dan la bienvenida a las personas a la Plaza Luis Pasteur.

Este lugar, por el que regularmente se accede al Senado de la República, se ha vuelto uno de los principales puntos de reunión de quienes exigen la legalización.

Esta aglomeración ocurre porque senadores y diputados han aplazado cuatro veces la aprobación de la Ley Federal para la Regularización del Cannabis.

“Que lo hicieran el 10 de diciembre es un insulto porque es el Día de los Derechos Humanos. Le autorizan al Congreso otro periodo legislativo para resolver un problema constitucional que viola los derechos de las personas que fuman cannabis”, dijo José Rivera.

No obstante, pese a la emergencia sanitaria y la pérdida de color que ha adquirido el plantón, los manifestantes avisan que no se irán del lugar hasta que se apruebe una ley que no criminalice a quienes fuman mariguana y se les otorgue el derecho de hacerlo sin ser detenidos.

“Se han querido olvidar de nosotros y hemos sido invisibilizados por toda la sociedad, pero si no nos quieren oír, nos van a oler”, aseveró el activista del Movimiento Cannábico Mexicano.

Libertad Delito de mariguana

El hombre con más tiempo preso por delito de mariguana en EE.UU. queda libre.

Condena

Un hombre de 71 años que pasó los últimos 31 encarcelado por un delito de tráfico de mariguana no violento quedó en libertad en el sureste de Florida al cumplir la condena que le fue impuesta en 1989, informaron medios locales.

Más tiempo preso

Richard DeLisi, quien fue detenido en 1988 y era considerado el preso más antiguo del país por ese tipo de delito, dijo que es una sensación realmente fantástica la de ser de nuevo libre. Un juez del condado Polk (Florida) le condenó a 90 años de cárcel por tratar de introducir más de 50 kilos de mariguana desde Colombia a Estados Unidos.