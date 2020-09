Lanzan a ‘huevos’ a Fernández Noroña durante evento del PT (Vídeo)

HIDALGO.- Durante un evento en el municipio de Huichapan un par de sujetos arrojaron jitomates y huevos al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña.

El evento era para respaldar la campaña de Alberto Endonio a edil de la localidad.

De los hechos, el diputado responsabilizó al candidato a alcalde por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Emeterio Moreno Magos.

Agarran a ‘huevazos’ al diputado federal Fernández Noroña durante evento del PT en Hidalgo



Los hechos ocurrieron en el municipio de Huichapan, a donde acudió el para respaldar la campaña de Alberto Endonio a edil de la localidad. pic.twitter.com/JxPP8MzCmm — Infusión (@InfoInfusionDgo) September 21, 2020

“Hoy el candidato del verde acaba de cavar su tumba y demostrar que no quiere al pueblo de Huichapán, sino apoderarse de la presidencia para tratar así a los ciudadanos, intimidarlos, con violencia, pensar que de esa manera va a poder saquear al pueblo de Huichapan, no se lo vamos a permitir, no se lo vamos a tolerar, esos tiempos se acabaron”, dijo el diputado, luego que retiraron a los agresores.

Posteriormente Fernández Noroña difundió en sus redes sociales imágenes de los agresores; entre quienes se identificó a un hermano del candidato a alcalde del PVEM.

Ahí lo agresores del @partidoverdemex enviados por su candidato Emeterio Moreno Magos pic.twitter.com/HgitpV61Qi — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 21, 2020

En la agresión de hoy también estuvo el hermano del candidato a presidente municipal del @partidoverdemex, Emeterio Moreno Magos. pic.twitter.com/DZ5xH2pI4r — Fernández Noroña (@fernandeznorona) September 20, 2020

Durante el mitin, el diputado federal recalcó que el evento no se suspendió, pese a la agresión en su contra y dijo que “los huevos que me echaron me sobran”.

Elecciones en Hidalgo

El 18 de octubre en Hidalgo se elegirá autoridades para 84 ayuntamientos. Inicialmente, la jornada electoral se llevaría a cabo el 7 de junio, pero se suspendió a causa de la contingencia sanitaria covid19. El periodo de campañas culmina el 14 de octubre.- Con información de Excélsior