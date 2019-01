Lanzan “alerta roja” por el sargazo en Quintana Roo: baja la ocupación

PLAYA DEL CARMEN (Infoqroo).— Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, lanzó hoy una “alerta roja” por la ola de sargazo.

Exigió soluciones para evitar una afectación mayor en la afluencia de visitantes, que bajó un punto porcentual en la Riviera Maya, que en diciembre y octubre de 2018 tuvo la peor ocupación de los últimos 10 años.

El dirigente apuntó que, de acuerdo con estadísticas preliminares, Playa del Carmen reportó la mayor baja en la ocupación, de casi 5 puntos porcentuales, y el problema se agravó por la baja de tarifas, que tuvo un impacto económico que resintió toda la economía local.

“Fue un año muy complicado, con casi 100 mil cuartos-noche ocupados en diciembre, pero ya se buscan opciones”, añadió Conrad Bergwerf.

“Vamos a estar en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) y esperamos definir con el secretario del ramo, Miguel Torruco Marqués; el gobernador Carlos Joaquín González y la secretaria estatal de Turismo, Marisol Vanegas Pérez, las medidas que tomaremos”.

“Buscaremos respaldo estatal y federal para abrir nuevos mercados. Será un camino largo, pero no hay más opciones que trabajar”, explicó.

“Si aquí no hay turistas, no hay economía y si no hay economía esto termina”, subrayó.