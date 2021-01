Lapidaria predicción de Anabel Hernández sobre Cienfuegos se cumple

Las lapidarias palabras de la periodista Anabel Hernández, hace dos meses en entrevista con Julio Astillero, han encontrado eco en redes sociales, donde los internautas hoy señalan como sus “predicciones” se concretaron con la liberación del general Salvados Cienfuegos, en México.

Como se recordará, la noche del jueves la Fiscalía General de la República determinó que no existen los suficientes elementos para proceder contra el general Cienfuegos, a quien en Estados Unidos se le imputan cuatro cargos, en relación a su presunto vínculo con el narcotráfico.

En el vídeo que circula en redes sociales e hizo tendencia el nombre de la también autora de “El traidor” y “Los señores del Narco”, la investigadora mexicana ya auguraba la pronta liberación del genera, debido a la corrupción que impera en el país:

“No se preocupe señor Cienfuegos, casi casi le pedimos una disculpa y vayan ustedes a casa. Ojalá me equivoque , pero por desgracia no creo que sea así, ese es mi pronóstico de lo que sucederá y muchos pagarán los platos rotos por esto”, señala Anabel, citada por Radio Fórmula .

Más aún, la periodista incluso auguraba cómo este nuevo eslabón en un historial de incoherencias del discurso sobre el objetivo de la Cuarta Transformación, mermaría en la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las palabras de Anabel no han sido las únicas que han resonado este viernes como reacciones ante la exoneración del extitular de la Secretaría de Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018); sino también las palabras del canciller Marcelo Ebrard sobre el “suicidio” que representaría en materia de política internacional el “no hacer nada” en su contra.

S U I C I D I O

P O L I T I C O

...no lo digo yo. Lo dijeron ellos. #Cienfuegos pic.twitter.com/RJO5gMRuCk