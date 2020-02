Las diez frases de AMLO que han sido tendencia o polémica

Luego de tres contiendas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en mandatario de México desde hace poco más de un año. Durante este periodo, el mandatario ha "regalado" en cada “mañanera”, diversas frases que han queda "inmortalizadas" en redes sociales.

En esta ocasión, se han elegido 10 de las frases dichas por AMLO que se han convertido en tendencia y, en ocasiones, han desatado polémica.

El mandatario recién tomaba protesta como nuevo líder de México, cuando al momento de relatar sus proyecciones sobre el tiempo estimado de nuevos transportes, entre estos el Tren Maya, profirió esta frase que, de hecho, se ha convertido en una de las más recurrentes, así como su insistencia en el tema de la corrupción.

Esta frase también se ha visto reflejada en las tendencias y en redes sociales algunos usuarios han creado memes que enmarcan estas palabras; sin embargo, otros internautas también han usado la frase en su contra cada que la tendencia #RenunciaAMLO resurge.

Esta frase surgió en referencia de los grupos autodefensas de Michoacán, cuando en julio de 2019, el empresario limonero Hipólito Mora Chávez anunció que regresaría a las armas. Mora Chávez, junto a José Manuel Mireles Valverde, se convirtieron en autodefensas en 2013, para protegerse de la amenaza de Los Caballeros Templarios.

En enero de 2019, en Tlahuelilpan (Hidalgo), al menos 137 personas perdieron la vida tras la explosión de un ducto de Pemex. Al menos otras cien personas formaron parte del “huachicoleo”, en una práctica en la que también estuvieron involucrados menores de edad.

Ante esto, el presidente volvió a tachar a la “corrupción” como eje central de los problemas de México, lo que dio nacimiento a esta frase.

En abril de 2019, López Obrador presentó otro de sus proyectos, el “instituto Robin Hood”, el cual consiste en subastar los bienes incautados al narcotráfico.

La frase se ha convertido en un lema de su gobierno; sin embargo, los usuarios comenzaron a utilizarla en su contra, pues consideran que los escasos resultados de su mandato evidencian más bien una “transformación de cuarta”.

En mayo de 2019, un grupo de ciudadanos inconformes lanzó una convocatoria para una “Marcha del silencio”, en protesta por los crecientes índices de inseguridad en Ciudad de México. Al ser cuestionado al respecto, AMLO señaló que no tenía por qué defenderse de las críticas, pues quienes votaron por él serían quienes lo defenderían.

Lo anterior se ha visto reflejado en las propias tendencias de redes sociales, pues mientras unos posicionan el hashtag #AMLORenuncia, otros contraponen la etiqueta con: #AMLOHumanista.

Luego de que el Inegi revelara la falta de crecimiento dentro del sector laboral, durante su “mañanera” el presidente informó que él tenía otros datos y alegó que el país “marchaba bien”, pues no se estaba considerando a los Jóvenes de Construyendo el Futuro.

No obstante, varios economistas destacaron ese mismo día que esos jóvenes no podían ser considerados como “empleados”, sino como becarios, dentro de cualquier empresa.

Aunque el término “fifí” fue acuñado por el presidente para referirse a los conservadores que “se resisten” al cambio y transformación, también se ha referido a la prensa que critica o publica información que contradice sus proyectos o cuestiona su forma de gobernar.

Precisamente, tras acuñar este término a su discurso permanente, en redes sociales los usuarios se han dividido entre aquellos que se consideran “fifís” y los que se definen como “chairos” (seguidores de AMLO).

#RenunciaAMLO El presidente de la "culpa" La culpa es del neoliberalismo La culpa es de Calderón La culpa es del pasado La culpa es de los Conservadores La culpa es de la mafia del poder La culpa es de la prensa fifi YO NO TENGO LA CULPA pic.twitter.com/jgx3DMmO4S

Lo que está pasando en Culiacán es el resultado de la estrategia de “amor y paz”, “abrazos, no balazos”, “Fuchi, guácala” de López 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/Gqpmm0rSfy

Tras ser criticado por liberar en menos de 24 horas a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán; Andrés Manuel justificó que su gobierno sigue una política en la que ninguna vida está por encima de los ciudadanos y que, para evitar una masacre en Culiacán, prefería dejar libre a una persona.

Sin embargo, durante esa misma conferencia, el presidente criticó el proceder de los militares, alegando que quienes realizaron la detención del joven capo, “actuaron mal”, al no esperar la debida orden de aprehensión.

Y el presidente en tu país es valiente?



Pues se agacha con los narcos, triplica seguridad para que no se le acerquen las mujeres y trae una campaña de abrazos no balazos, siempre y cuando él no sea el blanco. https://t.co/csy32S5PJS