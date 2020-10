Las disculpas de López Obrador a "El Chapo" (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Una nueva polémica pesa sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que en la rueda de prensa celebrada este martes en Palacio Nacional, rechazara referirse al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera con su alias "El Chapo".

Ofrece disculpas AMLO por llamarle "El Chapo" "No me gusta decirle así (El Chapo), Guzmán Loera, ni tampoco estaba entre los más ricos del mundo": @lopezobrador_ pic.twitter.com/rm6JXlUf5x

"Se llegó a decir de que 'El Chapo' estaba entre, no me gusta decirle así; Guzmán Loera, ofrezco disculpas... estaba entre los hombres más ricos del mundo. Yo dije en su momento que no. Hablando en términos de beisbol, cuando mucho jugaba en AAA, pero no en grandes ligas", dijo.