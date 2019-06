Las iglesias son bienvenidas a trabajar y pacificar el país, asegura AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que el próximo lunes en el Zócalo capitalino hará un llamado a conseguir la paz con la participación de todos los ciudadanos.

También descartó excluir a los grupos religiosos porque se trata de un llamado amplio.

“Seguiremos manteniendo buenas relaciones con las iglesias en el marco de la libertad religiosa”, declaró el mandatario.

“Todo el que quiera apoyar para lograr la paz es bienvenido, es una convocatoria abierta, amplia”, indicó en su conferencia mañanera.

“No hay violación al Estado laico”

Cuestionado sobre el Estado laico y el trato de su gobierno a las asociaciones religiosas, López Obrador adelantó que tratará ese tema el próximo 1 de julio.

En el Zócalo dará un informe público con el que conmemorará el primer año de su triunfo en las elecciones.

“No hay violación al Estado laico. En esencia es que no haya una religión oficial o predilecta, que el Estado no tenga preferencias por ninguna religión y que se respete la libertad a creer o no creer”, explicó.

Si en las logias se fortalecen los valores, dijo que lo celebra, al igual que si se promueven en una asociación civil, de agnósticos o de ateos.

López Obrador reiteró que la búsqueda de la paz requiere del esfuerzo de todos y llamó a la unidad de los mexicanos para conseguir ese objetivo.