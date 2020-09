Laurita: ¿a quién le envía AMLO sus condolencias?

El nombre de “Laurita” se convirtió en tendencia la tarde de este viernes, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador emitiera un mensaje con este nombre.

“ Laurita: hoy es un día de tristeza. Por más optimista que sea, no puedo dejar de pensar en el dolor por la partida de tu mamita . Gracias a ella que te trajo al mundo . Nos has ayudado hasta el sacrificio. Te queremos”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

Laurita: hoy es un día de tristeza. Por más optimista que sea, no puedo dejar de pensar en el dolor por la partida de tu mamita. Gracias a ella que te trajo al mundo. Nos has ayudado hasta el sacrificio. Te queremos.

Con más de cinco mil reacciones y mil respuestas, los internautas reprocharon al presidente sus condolencias, toda vez que culpan al Gobierno Federal del mal manejo de la pandemia, que ha cobrado la vida de casi 70 mil personas en México, entre niños, jóvenes y adultos mayores.

Lamento su pérdida, al igual que la de las 160,000 familias por mal manejo de la pandemia y su mal ejemplo, presidente... de no usar cubrebocas‼️🖤

Ojala destinara una palabras asi a todos los padres de los niños que desafortunadamente fallecen por no tener sus quimios, pero no, para ti eso no es importante.