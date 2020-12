Hoy, 1 de diciembre, se cumplen dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también el plazo que el presidente dio para que México tuviera un sistema de salud "como en DInamarca".

Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la fecha y la palabra "Dinamarca" se volvió tendencia en Twitter, donde abundaron los memes y otras burlas ante la promesa incumplida.

"Buenos días ¿o deberíamos decir god morgen Bandera de Dinamarca?", escribió por ejemplo el usuario Kike Mireles.

🌶 Buenos días ¿o deberíamos decir god morgen 🇩🇰? Se cumplió el plazo de la promesa para que hoy amaneceríamos siendo como Dinamarca, una mentira más de Andrés, de esas que le creyeron 30 millones. Aquí los datos de los primeros 2 años de desgobierno de MORENA. ABRO HILO 🧵⬇️ — 🌶 Kike Mireles 🇩🇰😷 (@kikemireles) December 1, 2020

Y agregó: "Se cumplió el plazo de la promesa para que hoy amaneceríamos siendo como Dinamarca, una mentira más de Andrés, de esas que le creyeron 30 millones".

A las burlas se sumaron incluso políticos como Javier Lozano, quien en la misma red social escribió:

"Pues no. Ya es 1 de diciembre del 2020 y resulta que NO tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca. Nomás lo ilusionan a uno, me cae".

Pues no. Ya es 1 de diciembre del 2020 y resulta que NO tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca 🇩🇰. Nomás lo ilusionan a uno, me cae. #Fracaso pic.twitter.com/lIHt7z2Nbz — 𝐉𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐋𝐨𝐳𝐚𝐧𝐨 𝐀. (@JLozanoA) December 1, 2020

Muchos de los comentarios estuvieron acompañados del vídeo de la conferencia de prensa en la que AMLO hizo la promesa de que México tendría un sistema de salud de primer mundo el 1 de diciembre de este año.

Hoy México amaneció con un sistema de salud equiparable a Dinamarca, Canadá y Reino Unido. Consultas medicas, tratamientos y medicinas gratuitas.



Todo esto gracias a la visión de un estadista extraordinario: AMLO. #ConteoEconokafka #MexicoComoDinamarca pic.twitter.com/p63DJ6voQE — Sergio Negrete Cárdenas (@econokafka) December 1, 2020

Otros comentarios sobre el tema son los siguientes:

El neodanés López Gatell anunciando que el sistema de salud México ya es como el de Dinamarca. pic.twitter.com/I53oPCROtT — Frida García 😷 (@MuySuFrida) December 1, 2020

Buenos días!!! desde la nueva Dinamarca de América 😏😎😎 pic.twitter.com/t1aOrKyhCf — Fer Von Ruikz 🇩🇰 (@fer_ruiz2020) December 1, 2020

La única similitud que tenemos con Dinamarca es que la Reina Margarita II y Lopez ¡¡ viven en un Palacio !! pic.twitter.com/tFmVZFdXmk — Mario (@Hisoymario) December 1, 2020

Me filtraron una foto de las nuevas enfermeras del @Tu_IMSS. Al parecer van a cumplir su promesa de tener servicios como en Dinamarca 🇩🇰 pic.twitter.com/DTb0lqXZzJ — Arne aus Danés 🇩🇰 (@A_ausdenRuthen) November 30, 2020

Me acabo de asomar por la ventana y sí!!!! Ya somos Dinamarca. Pensé que iba a ser mentira. Aquí la vista desde mi sala. Gracias 4T. pic.twitter.com/F6xOpG8ptB — Mexicano100PC "Como anillo al dedo" (@Mexicano100PC) December 1, 2020

#BuenosDías Dinamarca!!! 🇩🇰

Perdón, perdón... #GodMorgen!!!

Ya amanecimos vikingos escandinavos daneses de primer mundo!!

Qué felicidat!!! 🧝‍♀️ åh glæde!

íren 👇 íren 👇 así amanecí yo!

Vaquera y vikinga!! 🤠 Yeah! pic.twitter.com/usAoAtOHUP — La Centinela Vikinga 🇲🇽🇩🇰 (@LaCentinelita) December 1, 2020

Sí seremos Dinamarca: AMLO presenta al nuevo director del IMSS pic.twitter.com/IfHATyiF49 — El Deforma (@eldeforma) December 1, 2020

¡Jamás domó la pandemia, mañana no tendremos un sistema de saluT como el de Dinamarca y POR SUPUESTO que en marzo del 2021, México no se habrá recuperado económicamente de la catástrofe en la que nos tiene el gran humanista y "creador" de la economía moral! pic.twitter.com/oMVDtjHeRt — Héctor Suárez Gomís (@PelonGomis) November 30, 2020