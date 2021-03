Le dedica dura misiva a AMLO

Senador lo acusa de construir una oposición a modo

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Dante Delgado, arremetió ayer de nuevo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de una carta, el senador expresó que el mandatario “construyó la oposición” que conviene a sus intereses, pero no la que necesita el país.

Además, aseguró que la coalición “Va por México”, entre los partidos más fuertes de oposición, es una agrupación con la que pretende seguir siendo “amo y señor del Congreso”.

“Andrés Manuel, sé lo que estás haciendo, estás construyendo la oposición que necesitas, la que conviene a tus intereses, no la que necesita el país. Esto no es lo que se espera de un jefe de Estado con altura de miras”.

El legislador recordó que en 2006, al perder la elección presidencial, López Obrador no reconoció los errores que cometió en campaña. Seis años después, asegura, el ahora mandatario continuó cometiendo equivocaciones, como la contratación de un famoso asesor sudamericano que lo exhibió pidiendo millones.

Por otro lado, señaló que el mandatario aturde a la oposición confrontándola continuamente. “[…] liberales contra conservadores, buenos contra malos, honestos contra corruptos, amigo del pueblo bueno contra la mafia del poder...”.

“Lo lamentable es que, sin excepción alguna, todas esas fuerzas de representación real han aceptado tu desafío de ‘conmigo o contra mí’. No advierten que tu objetivo es contrastarlos con un gobierno que, aunque inoperante, es cercano a la gente”.

Dante Delgado también se lanzó contra la oposición, indicando que “actualmente nos encontramos frente a la generación de dirigentes más mediocres y torpes de la historia”.

“No han entendido que la única alternativa para detener tu obsesión autoritaria es la reivindicación ciudadana, que solo los ciudadanos pueden ser el antídoto contra Morena, un partido que no existe sin ti y que sirve solo para servirte”.

“Nuestra lucha no es contra ti, es contra lo que has decidido representar, para que no instaures una presidencia imperial. Nuestra lucha es por México”, subrayó en la misiva.