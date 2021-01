Le dicen adiós al embajador Christopher Landau con emotivo vídeo

MÉXICO.- A días de que Christopher Landau, embajador de Estados Unidos en México, se despida de su gestión por el cambio de gobierno en EE.UU., sus colegas le prepararon un emotivo vídeo.

En la grabación aparecen comerciantes del Mercado de Jamaica, vendedores y bailarines del Ballet Folklórico de Amalia Hernández, diciéndole adiós al embajador y reconociendo su trabajo.

“Lo felicitamos por su trabajo realizado durante su estancia en México, agradecemos el apoyo a la difusión de la cultura de nuestro país; lo despedimos con los brazos abiertos y esperamos que usted y su familia regresen a visitarnos”, dijo un bailarín.

Landau quedó conmovido con las muestras de afecto y manifestó que extrañará a sus colegas.

Mis colegas de la embajada me prepararon este video de despedida, que me conmovió mucho. ¡Les extrañaré! Espero que me sigan en @ChrisLandauUSA para las próximas aventuras. pic.twitter.com/1SgK2RRT9s