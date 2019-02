Le vamos a quitar carga fiscal a Pemex, dice AMLO

MEXICO (EFE).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que Pemex es la empresa “más saqueada” del mundo y que, por ello, en los próximos días se anunciarán “medidas de apoyo extraordinarias” a la compañía estatal.

Pemex, anticipó, dejará de pagar tantos impuestos y contará con “recursos suficientes” para que pueda fortalecerse y “recuperar la producción petrolera” nacional.

“Le vamos a quitar la carga fiscal a Pemex como nunca ha sucedido”, subrayó López Obrador, que busca dar “más libertad” a la empresa estatal.

La Constitución

En la rueda de prensa matutina en Palacio Nacional, también destacó la importancia de la Constitución mexicana, que este martes cumple 102 años, alegando que conserva su “espíritu” pese a las reformas al texto original.

“Han reformado la letra, pero se mantiene el espíritu de esta Constitución”, dijo. La Constitución, promulgada en 1917, ha sido “reformada y modificada” a lo largo de los años, sobre todo en el “periodo neoliberal”, insistió.

Pero mantiene “la esencia” y es “fruto de la lucha del pueblo de México por la transformación”.

“Ahora nosotros estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país”, subrayó. Gracias a la Constitución, se estableció que el petróleo, y otros recursos estratégicos, son propiedad de la nación.

El caso Calderón

Tras la nueva polémica con el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), sobre un supuesto tráfico de influencias señalado por López Obrador, resaltó: “Felipe Calderón tiene relaciones con las empresas extranjeras, y termina su mandato y se va como consejero de esta empresa”.

“Que no se moleste, le ofrezco disculpas, pero se les pasó la mano (a los expresidentes)”, apuntó el líder de Morena, que recalcó que si bien esto no era “ilegal”, es “inmoral”.

También remarcó que habrá más crecimiento económico porque no habrá “corrupción” y se mostró confiado en que se logrará reactivar “la economía desde abajo”.

Seguridad personal

Finalmente, apuntó que no considera que se tenga que reforzar la seguridad ni tener “guardias especiales”: “El que lucha por la justicia, no tienen nada que temer”.