LeBarón pide justicia

Pocos resultados en investigación de sonado caso

BAVISPE (El Universal).— En una intrincada brecha que conduce de LeBarón, Chihuahua, a Las Moras, Sonora, el activista Adrián LeBarón colocará una ofrenda floral en memoria de las tres mujeres y seis menores que perdieron la vida en manos de criminales el pasado 4 de noviembre.

Ante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a Bavispe, municipio cercano a la comunidad mormona de Las Moras, Adrián LeBarón acudió al amanecer al sitio donde fue calcinada su hija Ronita y sus dos nietos recién nacidos para colocar ofrendas florales y exigir, desde ahí, que se haga justicia a las víctimas, así como a los veinte menores que quedaron huérfanos tras la masacre. “El camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones”, afirmó Adrián, destacando que hasta ahora ha habido solo buenas intenciones y pocos resultados, por lo cual, dijo, estará llevando peticiones muy precisas y por escrito al mandatario federal.

“Estoy buscando que se pierda el discurso político”, destacó Adrián LeBaron mientras prepara su asistencia a Las Moras a pesar de que fue invitado apenas 48 horas antes, tras un tuit en el que mencionó la omisión de los funcionarios federales de convocarlo a la reunión que se realizará en el lugar donde residía su hija Ronita y algunos de sus nietos. Adrián LeBarón explicó que la petición escrita que le entregaría al presidente tiene que ver con la no repetición, no olvido, más atención a las víctimas y 20 huérfanos de la masacre. Además, detalló que está buscando que exista una real y verdadera coordinación entre las fuerzas policíacas, toda vez que, dijo, “hay un vinculado en el caso sabiendo que son más de cien los de esa masacre y, todavía peor, al que agarraron no fue autor material, sino de los que planearon, es poquito vergonzoso, digo yo”.

Insistió en que la familia LeBarón tiene hasta nombres de policías.

“Tengo hasta nombre de policías, el caso está atorado en la policía de Gertz Manero, de los policías que dejó Genaro García Luna y ya es hora, ya es tiempo de que se pongan de acuerdo”.