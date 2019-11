Ley de Amnistía en Quintana Roo, ¿a qué reos beneficiaría?

CANCÚN.— Estadísticas de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública indican que, al lunes 14 de octubre, las cárceles de Quintana Roo alojaban a 2 mil 894 reos, de los cuales la mitad saldría libre si se concreta la Ley de Amnistía, declaró el jurista Alejandro Francisco de Jesús Betancourt Pérez, ex presidente del Colegio de Abogados Postulantes de Quintana Roo.

En contraste, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional asegura que la ley nacería con un pecado original: la inmensa mayoría de los delitos no pertenecen al ámbito federal, el único sobre el cual la Federación tiene competencia; por tanto, la norma sería prácticamente inaplicable a menos que las entidades secunden la iniciativa.

De los 2 mil 894 internos en prisiones del Estado, 2 mil 579, es decir, 89 por ciento, pertenecen al fuero común y sólo el 11 por ciento, o sea, 315, son del federal.

Cifras de los Ceresos de Quintana Roo

En el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún hay mil 311 reos, de los que 266 cometieron delitos federales y mil 45 del ámbito común.

Le sigue el Cereso de Chetumal, que alberga mil 29 reos, 49 de competencia federal y 980 corresponden a la jurisdicción local; luego está el de Cozumel, con 111 presos, todos del fuero común, y finalmente el Centro de Retención Municipal de Solidaridad, con sede en la Playa del Carmen, con 443 prisioneros, todos de competencia estatal.

Presos “por 200 presos”

Betancourt Pérez cita que con el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales todos los reos tienen derecho a pedir fianza, pero lamenta que “la gran mayoría no tiene dinero, algunos están presos por 200 pesos”, y considera que la iniciativa busca reparar miles de irregularidades judiciales.

“La idea es liberar a los primodelincuentes que están por robo menor, como robo famélico, o sea, los que no han causado “mucho daño”; sin embargo: saldrían muchos, yo creo que por ahí de la mitad, fácil porque son robos de cuantía menor. Acuérdate que quien no puede salir es porque no tiene dinero, eso queda claro”, comentó.

Andrés Manuel López Obrador envió el pasado 15 de septiembre a la Cámara de Diputados –con mayoría de su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)– la iniciativa para expedir una ley que permita otorgar amnistía a personas que hayan cometido cierto tipo de delitos y para quienes puedan ser considerados presos políticos.

Temen por la seguridad

El ex presidente del Colegio de Abogados Postulantes de Quintana Roo sostiene que en caso de que se dé la amnistía, saldrían muchos, pero advierte que habría que tener mucho cuidado porque hoy el problema de la inseguridad en prácticamente todo el país es muy serio, “por eso las liberaciones serían por medio de un juez”.

Pone como ejemplo a los llamados “farderos”, que entran a una tienda departamental a robar, y entre su ropa esconden mercancía y salen sin pagar. Invariablemente, tienen mucho tiempo haciéndolo y como no son de mucha cuantía, no siempre los ponen a disposición de la autoridad; entonces, se liberaría a mucha gente, pero sería muy riesgoso.

“Podría desfogar cárceles, que es lo que se quiere, sí, pero vas a liberar a mucho delincuente. Yo calculo que por ese tipo de delitos, de cada 10 lo menos cuatro están por esa modalidad, el robo simple. La mayoría de los presos que están por robo y por ese tipo de situaciones, es gente amolada. Si no tienes buena defensa y para pagar una fianza, por eso no sales.”

Alejandro Betancourt dice que con el nuevo Sistema Penal Acusatorio y su catálogo de delitos menores que requieren prisión preventiva oficiosa, todo mundo tendría derecho a salir siempre que tenga para pagar; por tanto, la amnistía beneficiaría a muchos que están “por nada”; no obstante, cree que se haría bastante daño a la sociedad porque al final saldría gente que, aunque sea primodelincuente, la mayoría se dedica a delinquir.

