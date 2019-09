Ley de Amnistía, precipitada y un riesgo para la sociedad: PAN

CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, considera que la iniciativa de la Ley de Amnistía que envió el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados es: precipitada, no está bien pensada y puede ser un riesgo para la sociedad.

Tras la inauguración del Foro Internacional Entradas y Salidas del Populismo; en la sede de este partido, advierte que con dicha iniciativa existe el riesgo de que se incremente la delincuencia, los robos y la violencia.

En #México todavía estamos a tiempo de contener y evitar el populismo, un fenómeno que a su paso en países de América Latina y Europa ha dejado muchos daños https://t.co/3YWZYlR77S — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 17, 2019

Comentó que los diputados y senadores del PAN analizarán la propuesta legislativa, porque puede mandarse un mensaje equivocado; como podría ser “si robas poco no hay delito y puedes seguir en la calle. Si el delito es menor, no se va a perseguir y no se va a sancionar”.

Por ello, apuntó, (la iniciativa) debe ser bien analizada y evitar que salga aún más costosa al incrementarse más la inseguridad, y eso es lo que se pide a los legisladores panistas; que vean los impactos negativos y positivos.

El dirigente panista dijo que existen varias cuestiones que deben ser precisadas, como un eventual proceso de readaptación social o las medidas que se tomarán en este momento, en el que, opinó, los índices delictivos están más elevados que nunca.

PAN, a favor en casos concretos

Por el contrario, indicó que el PAN estaría de acuerdo con la liberación de mujeres que hayan sido encarceladas por aborto, sobre todo espontáneo, que fueron mal juzgadas; y encarceladas las personas que hayan sido cooptadas y amenazadas por el narcotráfico y por delitos menores.

Inauguramos en el #CEN el Foro “Entradas y Salidas de Populismo" dentro de los festejos de los #80AñosPAN. Hoy más que nunca #México necesita de ojos internacionales, el populismo se ha extendido en todo el mundo y cuando eso pasa deja muchos daños en las naciones. pic.twitter.com/1oMaXgya7I — Marko Cortés (@MarkoCortes) September 17, 2019