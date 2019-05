Libertad absoluta a un exgobernador

Quedan sin efecto las acusaciones a Andrés Granier

VILLAHERMOSA (El Universal).— Luego de casi seis años de litigio, el exgobernador de Tabasco Andrés Granier Melo obtuvo su libertad absoluta, quedando sin efecto la acusación de peculado por un monto de 196 millones de pesos, delito por el que había sido condenado a 11 años de prisión.

Fue el propio mandatario estatal, Adán Augusto López Hernández, quien detalló que ayer se celebró una audiencia por el llamado “Caso Granier” y que el juez del Tribunal Superior de Justicia declaró la libertad absolutoria, aclarando que será respetuoso de las decisiones que tomen las autoridades judiciales.

“Nosotros somos respetuosos de esas decisiones; tengo entendido que se estaba celebrando una audiencia en la cual se iba a determinar si había o no alguna responsabilidad en segunda instancia en el fuero común, me acaban de comentar y ustedes me están confirmando que es una sentencia absolutoria”, indicó.

El 1 de marzo del 2018, Granier Melo fue condenado por el delito de peculado a casi 11 años de prisión y al pago de 196 millones de pesos por la reparación del daño en contra del erario en el sector salud.

Ahora se encuentra en su casa de Ciudad de México, pero se espera que pueda viajar a otra parte del país.