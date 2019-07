Libra su detención

Juez concede un amparo al líder sindical de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (EFE y Notimex).— El juez Raúl García Camacho, del Décimo Cuarto Distrito del Estado de México, concedió un amparo al líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps, quien ya no podrá ser arrestado por la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el diario “Reforma”, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó denuncias ante la FGR contra Romero Deschamps y seis de sus familiares por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En la acusación estarían incluidos seis familiares de Romero Deschmaps: su esposa Blanca Rosa Durán, sus hijos Paulina, Alejandro y Juan Carlos, su nuera María Fernanda Ocejo y una de sus sobrinas, señaló el rotativo.

Fuentes citadas por el medio dijeron que la UIF “reporta depósitos, operaciones con cheques y transferencias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) realizadas entre los familiares de Romero, sin que se justifique el origen y destino del dinero”.

Según se reveló, hasta el momento la FGR no ha citado a declarar a ninguna de las personas denunciadas.

Pero el amparo concedido este martes, que Romero Deschamps solicitó el pasado 11 de julio, cancelaría cualquier orden de arresto en su contra siempre y cuando no se le impute un delito que amerite prisión preventiva.

En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo no estar al tanto sobre este caso, pero aseguró haber dado la instrucción de que “todo lo que sea delito se denuncie, sea quien sea” el responsable.

El pasado enero, el gobierno federal y la Fiscalía iniciaron una investigación contra miembros de Pemex por presunto robo de combustible o “huachicoleo”.

Aunque en ese momento no se reveló la identidad de los investigados, el 9 de enero Romero Deschamps promovió un amparo que le fue concedido y que suspendió cualquier orden de captura en su contra.

Desde 1993, Deschamps, apodado “El Güero” por su tez blanca, dirige el poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros De La República Mexicana (Stprm), que cuenta con 93,586 afiliados en activo.

Sobre Romero Deschamps (Tampico, 1944) planean numerosas acusaciones de corrupción y desvío de fondos, sustentadas en evidencias de él y su familia sobre un tren de vida desenfrenado, con mansiones, yates y autos de lujo.

Senadores mexicanos denunciaron en febrero a Romero Deschamps de delitos como enriquecimiento ilícito y corrupción ante la Fiscalía General de la República.

“Romero Deschamps es el mayor símbolo de la corrupción y de impunidad en Pemex”, dijo al presentar la denuncia la senadora Verónica Delgadillo, de MC, partido promotor de la demanda.

Además, trabajadores petroleros acusaron al poderoso sindicalista de delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por un monto de 150 millones de dólares y también de evasión y fraude fiscal.

Niega ser su abogado

Por otro lado, Arturo Alcalde Justiniani negó ser el abogado de Carlos Romero Deschamps y afirmó que se trata de una campaña de desprestigio en un tema que aún falta mucho por conocer.

En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo carecer de información respecto a que Arturo Alcalde, padre de la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, fuera abogado del líder de los trabajadores de Pemex.

Al respecto, en entrevista en “Aristegui Noticias”, el jurista aseguró que es importante la investigación que se lleva al cabo para sanear el ambiente no solo gremial sino también la red de complicidad en Pemex, pues se van a encontrar “joyas informativas” en la medida en que avance el caso.

“En el pasado se utilizaron muchos sindicatos para el manejo de recursos entre el gobierno y el PRI para beneficiar a ciertos grupos y conforme se investigue se van a encontrar muchas complicidades y obviamente el sindicato de Pemex ha sido un eslabón clave”, expresó.

Alcalde recordó que hubo “peces gordos” del sindicato que recibían dinero del gobierno para trasladarlos al PRI, por lo que investigaciones de este tipo son fundamentales, no solo por la implicación del sindicato petroleros sino por la propia empresa, que también se ha negado a dar información.

“Este tipo de investigaciones son fundamentales para encontrar muchas ligas no sólo del orden personal, sino familiar, porque es tal la impunidad con la que se manejaban los sindicatos que con naturalidad trasladan los recursos de una persona a otra”, expresó.

Alcalde Justiniani dijo que se tiene que hacer una investigación integral de contratos y convenios para dar cuenta de cada centavo que el sindicato recibe del erario público, pues “existe una cadena de complicidades que es necesario aclarar”.

Por su parte, en Twitter, la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, escribió: “Absolutamente FALSO que mi padre tenga alguna relación con Romero Deschamps, ni lo conoce, en su vida lo ha visto, de plano ya no saben ni qué inventar!!”.

Gobierno Sin acuerdos extralegales

Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no habrán acuerdos extralegales.

“Sin privilegios”

De acuerdo con Notimex, el Presidente dijo que no habrá acuerdos debajo de la mesa y que no se va a entregar dinero a líderes sindicales, porque no hay ya “ningún privilegio para dirigentes”, esto en referencia al caso de Carlos Romero Deschamps, líder de los trabajadores de Pemex.

Revisan contrato

Comentó que actualmente se revisa el contrato colectivo de trabajo de Pemex con el sindicato.

Ajuste a la austeridad

El mandatario señaló que la indicación al director de la empresa productiva del Estado, Octavio Romero, es que todo se ajuste a lo legal y con austeridad.