Líder de la Coparmex reprocha “golpeteo” desde Notimex

CIUDAD DE MÉXICO- El ríspido intercambio de señalamientos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el líder nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, tuvo ayer un nuevo episodio.

De Hoyos Walther dio a entender en un mensaje en la red social Twitter que la administración de López Obrador se valió de la agencia oficial de noticias para perjudicar su imagen.

“Después de que @lopezobrador_ lanzara en #LaMañanera ataques directos a mi persona y a la @Coparmex, ahora @Notimex (agencia informativa oficial del @GobiernoMX) me dedica un ‘especial’. Un fiel retrato de la tolerancia en los tiempos de la 4T”, escribió el empresario en Twitter.

La nota en cuestión fue titulada como “Gustavo de Hoyos Walther, el rostro empresarial anti 4-T”.

Como subtítulo agregó “Piden (no atribuye la afirmación a nadie) definir su activismo político con miras a una candidatura”.

En la entrada de la nota dice que “Hoyos Walther mezcla su función al frente del empresariado patronal con su activismo político, postura que le ha sido reclamada por sus propios compañeros, quienes lo instan a hacer proselitismo desde un partido, específicamente en el PAN y que se retire de la dirigencia”.

La nota distribuida por la agencia Notimex hace un recuento de publicaciones del líder de la la Coparmex en redes sociales, y añade afirmaciones como “el cachanilla que aspira a convertirse en político”.

El empresario de origen regiomontano-mexicalense, encabeza uno de los grupos en desacuerdo con el manejo de la administración federal 4-T, tanto en el plano económico, político, social y en otras coyunturas, como en el tema sanitario de la epidemia del coronavirus (Covid-19).

El cachanilla que aspira a convertirse en político es activo. Desde su página personal de Facebook y su cuenta de Twitter sube vídeos y materiales que tienen como objetivo exponer las medidas implementadas por el gobierno federal, e incluso creó un portal #DICES: Una iniciativa auspiciada por @Coparmex.

“Para fomentar un diálogo informado en la sociedad civil. No hay nada oculto. Encontrarás datos, no prejuicios. Evidencias, no afirmaciones sin sustento. Sigue a @dicesmx”, explican en su página oficial.

Esa actividad públicamente constante ya causó escozor entre los miembros de la Coparmex, quienes consideran que debería priorizar su trabajo a favor del empresariado en lugar de impulsar sus intereses político.

“El Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios llevan meses afinando un plan nacional de infraestructura junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en las reuniones no ha estado Gustavo de Hoyos Walther, presidente nacional de la Coparmex, quien ha emitido diversas críticas al Gobierno federal”, agrega Notimex citando el portal de “SinEmbargo”.

Ese mismo medio indica que “socios del organismo patronal están 'inconformes' con este 'golpeteo' con 'fines electorales' porque ha descuidado las necesidades de los emprendedores”, declaró Carlos Chavira, presidente de la Coparmex Cd. Juárez (2008-2012), a ese medio.

La publicación del 28 de octubre 2019, precisa que “socios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel nacional están ´inconformes´ con el ´proyecto personal político-electoral´ del presidente nacional Gustavo de Hoyos Walther rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

Esto, porque “no está respondiendo”´a las necesidades de los 36 mil medianos y pequeños empresarios que representa, aseguró Carlos Chavira Rodríguez, presidente de la Coparmex Cd. Juárez (2008-2012), quien impulsa un organismo empresarial alternativo”.

“No estamos de acuerdo que se nos utilice para decir que hay una gran inconformidad de toda la membresía de Coparmex por el Gobierno. Eso es falso”, alertó.

“Está poniendo a todos los empresarios legítimos, que tienen aspiraciones de ampliar su actividad económica y empresarial, en riesgo de una confrontación donde nadie pidió ser un contendiente del gobierno federal como lo está haciendo aparentar este pequeño grupo de oportunistas que ahora son encabezados por De Hoyos”, aseguró el empresario Chavira Rodríguez al portal.

“No hay unanimidad como De Hoyos falsamente lo ha dicho; hay mucha inconformidad de sur a norte. Habemos (sic), muchas voces de empresarios que creemos que la finalidad de la Coparmex debe ser otra, no la utilización del organismo para fines electorales. Para eso que se vaya a un partido político. Él ha manifestado públicamente sus simpatías por el PAN, bueno, que deje Coparmex y participe en ese partido”, propuso.

Los mensajes son difundidos tanto desde el portal oficial de la Coparmex, como de las cuentas en redes sociales personales del empresario:

En Coparmex Nacional externamos nuestro absoluto rechazo a la propuesta que vulnera la autonomía del INE México y que compromete la estabilidad del sistema democrático mexicano. #YoDefiendoalINEcpmx.me/33tCErc

“El mensaje de toma de posesión de López Obrador como presidente en San Lázaro tiene un saldo negativo: expresiones polarizantes, ideología retrógrada y reversa a reformas energética y educativa. Lo bueno, promesas de respeto a Banxico, no endeudamiento y no más impuestos”, escribió de Twitter tras un discurso en el que AMLO criticó el modelo “neoliberal”. @gdehoyoswalther

La llamada Consulta Nacional sobre los 10 Programas Prioritarios, constituye un fraude a la Ley Federal de Consulta Popular. La #SegundaTraición de @lopezobrador_ a la verdadera democracia participativa. Que empeño en perder, tan rápido, credibilidad y confianza.

Condeno que @lopezobrador_ convoque a los integrantes de la @SEDENAmx y pretenda iniciar la ideologización de las fuerzas armadas. A los soldados, un Jefe Supremo les llama al amor a la patria, la defensa de la soberanía y la lealtad. No al desprecio de la “política neoliberal”. https://twitter.com/lopezobrador_/status/1066852302907043840 …

Empresario cuestionado por corrupción

Al cierre de año pasado más publicaciones periodísticas cuestionaban al empresario:

A Gustavo de Hoyos Walther, líder nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se le relacionó en el entramado de corrupción que envuelve al gobierno del morenista Jaime Bonilla, donde exintegrantes del gabinete habrían solicitado “moches” a empresarios a cambio de contratos a futuro.

A De Hoyos se le liga con la empresa Integradora de Productos Agropecuarios Cachanillas, S. de RL de CV, que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) ha pedido que se investigue, porque su propietario Humberto Valadez García, “El Huevero”, habría entregado 20 millones de pesos a funcionarios bonillistas.

El presidente del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Francisco Fiorentini Cañedo, quien ha sostenido que no sólo se debe de indagar a los ex y funcionarios en activo, sino también a “empresarios corruptores”, manifestó en entrevista que los nombres de quienes están apareciendo como posibles participantes en la trama de corrupción deben de aclarar su posición. Y hasta el momento, abundó, no tiene conocimiento de que alguno de ellos haya incurrido en actos de presión o solicitud de contratos ante el gobierno en forma ilegal.

Por el momento, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público ya ha tomado cartas en el asunto de presunta corrupción y solicitó información al respecto a la secretaria de la Función Pública del estado, Vicenta Espinoza Martínez.

Origen

De Hoyos nació en 1966 en Monterrey, Nuevo León. Su biografía asienta que desde 1970 radica en Mexicali, Baja California. Es licenciado en derecho por la universidad de esta entidad donde fue reconocido como alumno de excelencia.

Simultáneamente realizó estudios de administración de empresas, tiene una maestría en Derecho Corporativo e Internacional, por la que recibió Mención Honorífica. Ha cursado diversos diplomados y un posgrado de especialización en su área.

Formó la empresa “Desarrollo de Negocios de Servicios Logísticos de México, junto con su hermano Francisco de Hoyos, iniciando esta compañía especializada en comercializar sistemas de almacenaje de alta densidad y automatización”.

En el ámbito empresarial, De Hoyos es director general de la empresa de servicios legales y consultoría De Hoyos y Avilés, con operación multiregional en México.

En 1994 se unió como socio de Coparmex y a partir de entonces ha ocupado diversas responsabilidades a nivel local, regional y nacional, de acuerdo con su perfil en la página del organismo.

Otras empresas que ha fundado, Inversiones Deneb, SAPI de C.V. Tenencia de capital de empresas del sector comercio y servicios; Servicios Corporativos Antares, S.A. de C.V. Administración y comercialización de activos crediticios y financieros y Servicios Profesionales Karthian, S.C. Servicios de consultoría y promoción de negocios.

“Del 2003 al 2004, fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, A.C. (CCE). A finales del 2015, por primera vez en 45 años fue ratificado de manera unánime por los 65 Centros Empresariales de todo México como Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dirección que maneja hasta la fecha”, detalla Wikipedia.

Ese portal añade que “es integrante de los Consejos de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, de Nacional Financiera, S.N.C., del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Instituto Infonacot. Forma parte del Consejo Consultivo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial. En el marco de la revisión del Tratado de Libre Comercio (Tlcan), es integrante del Consejo Consultivo para Negociaciones Comerciales Internacionales”.

Y además “ha escrito colaboraciones para los periódicos Reforma, Excélsior, El Universal así como en El Sol de México y en otros diarios de Organización Editorial Mexicana (OEM), y en las revistas IMEF y Alto Nivel”.



