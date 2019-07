Líder sindical de médicos protesta en encuentro de AMLO en Veracruz

ZONGOLICA.- Un grupo de manifestantes tiró algunas vallas colocadas en el evento que encabezó este mediodía el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Hospital Rural de Zongolica, en Veracruz, y exigió mayores apoyos para dicho nosocomio.

“¡Es mentira!”, gritaba Heriberto Rosete, dirigente del Sindicato Nacional Libre de Médicos Generales, desde su lugar ubicado a 200 metros de donde dirigía su mensaje el director del hospital local, José Manuel Grajales.

Mientras en el discurso de Grajales se escuchaba que desde 2017 solo ha habido una muerte materna en este nosocomio, Rosete aseguraba: “¡No es verdad! Ya van cinco muertes maternas”.

Apoyado por más manifestantes, derribó las vallas colocadas para el evento, a fin tratar de acercarse al templete donde además de Grajales, estaban López Obrador y el gobernador veracruzano Cuitláhuac García.

Personal de la ayudantía y del mismo hospital trató de contener al grupo de inconformes, que también exigía una ambulancia, equipo de rayos “X” y más medicamentos.

Durante algunos minutos hubo confusión del personal de seguridad, que pedía reforzar las vallas y daba la orden de “no dejar pasar a nadie”.

Los quejosos avanzaron cerca de 25 metros para ubicarse en otra zona, más cercana al templete, en su intento de hablar con el presidente, a quien no pudieron ver directamente dado que el equipo de sonido colocado en patio del nosocomio, se los impidió.

Incluso, seguían sus demandas y gritos durante el mensaje que daba el jefe del Ejecutivo. Luego de informarles que el presidente López Obrador, podría recibirlos al final de su discurso, optaron por mantener silencio.

"A mí me gusta que la gente luche, pero me gusta que se luche por causa justa, pero no que vamos a cerrar las calles, que vamos a cerrar las carreteras, eso ya se acabó" asegura el presidente @lopezobrador_. pic.twitter.com/VfLJaqzJp5