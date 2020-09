Lidera la Cámara Baja

Vuelven al PRD los diputados que “ayudaron” al PRI

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— Tras una protesta en la que legisladores inconformes amagaron con la quiebra de la 4T si dejaban presidir al PRI, el pleno de la Cámara de Diputados avaló —al segundo intento— a la priista Dulce María Sauri Riancho como su presidenta para el Tercer Año de la LXIV Legislatura, y con ello se quedó en el camino la fracción del Partido del Trabajo (PT) y su principal aspirante, Gerardo Fernández Noroña.

La votación quedó así: 313 a favor, 123 en contra y 21 abstenciones.

La exgobernadora de Yucatán ahora sí recibió el apoyo de la fracción parlamentaria de Morena, y solamente la bancada del PT votó en contra.

En la Junta de Coordinación Política se acordó también proponer como secretarios a Dolores Padierna (Morena), Xavier Azuara (PAN) y Sara Rocha (PRI), lo cual fue aprobado por el pleno de la Cámara Baja.

De esta manera, se cumplió con el reglamento que establece que cada año se tiene que rotar el cargo, el cual ha sido ocupado desde 2018 por el gobernante Morena y el opositor Partido Acción Nacional (PAN).

Para el Tercer Año de la LXIV Legislatura, el puesto le correspondía al PRI por ser la tercera fuerza de la Cámara Baja; sin embargo, el Partido del Trabajo, cuarta fuerza y socio de Andrés Manuel López Obrador y de Morena, intentó evitarlo sumando a sus filas a diputados de otros partidos.

El PRI, partido del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), respondió de la misma forma y sumó cuatro diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quedando su grupo parlamentario en 50 legisladores frente a los 46 del PT.

Sin embargo, ayer los cuatro diputados del PRD que se adhirieron al Revolucionario Institucional el pasado lunes para “ayudarle” a ser la tercera fuerza política, y con ello presidir la Cámara de Diputados, regresaron a su bancada.

Antonio Ortega, Guadalupe Almaguer, Abril Alcalá y Jesús de los Ángeles Pool Moo informaron a la nueva Mesa Directiva su reincorporación a las filas del Sol Azteca, con lo que esa fracción regresa a 12 legisladores.

“Respeto y legalidad”

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Mario Delgado Carrillo, aclaró que los legisladores de su fracción no votaron a favor del PRI, sino fue “un voto a favor del respeto y la legalidad” y rechazó las acusaciones de Gerardo Fernández Noroña en el sentido de alguna intervención del gobierno federal, “¿Por qué?, justamente porque es un gobierno diferente, no es como los de antes, que manipulaban al Poder Legislativo”.

“Aquí hay una gran coincidencia con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidimos en valores, coincidimos en principios y coincidimos en la agenda programática”, aseguró Mario Delgado.

En conferencia de prensa, después de avalar a Dulce María Sauri como presidenta de la Cámara de Diputados, Mario Delgado indicó que la ley dice que le tocaba a la tercera fuerza “y ni modo, pese a que muchos no nos guste, es lo que toca hacer, porque no se vale respetar la ley cuando nos favorece y, cuando no nos favorece, no”.

Sobre el amago del PT de que se quebraría la Cuarta Transformación, Delgado Carrillo dijo que: “No, un cargo no puede dividirnos y si un cargo nos divide, quiere decir pues que esa alianza no era tan sólida, que no eran los principios los que unían”.

“Y yo les puedo asegurar que el Partido del Trabajo también comparte estos principios y estos valores, y estamos seguros que ellos van a valorar entre la frivolidad de un cargo y la trascendencia de las reformas de la Cuarta Transformación y vamos a seguir impulsando estas reformas, vamos a seguir unidos, esta coalición mayoritaria con el Partido del Trabajo, con el Partido Encuentro Social, con el Partido Verde Ecologista de México”, enfatizó Delgado Carrillo.

El fuero presidencial

En la segunda sesión del nuevo período ordinario, se votó el tema del fuero.

Eliminación aprobada

La Cámara de Diputados aprobó eliminar el fuero al Presidente con 420 votos a favor, y 15 abstenciones. La iniciativa reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política.

Implicaciones

Esta propuesta plantea que el titular del Ejecutivo federal pueda ser juzgado por delitos como cualquier ciudadano y no solamente por traición a la patria o ilícitos graves del orden común. Dicha propuesta fue enviada por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué sigue?

La iniciativa se aprobó en lo general y en lo particular, y ahora el dictamen pasa al Senado para su discusión, pero en la Cámara Alta el llamado bloque de contención (PAN, PRI, MC y PRD) se ha pronunciado contra la propuesta.