Lilly Téllez pide ayuda; amenazan a su hijo de muerte

MÉXICO.- A través de redes sociales, la senadora Lilly Téllez solicitó ayuda a la Policía Cibernética luego de que recibió amenazas contra ella y su hijo.

Amenazan de muerte a Lilly Téllez

La senadora de Acción Nacional exihibió las amenazas de muerte, de apedrearla y de rayar su auto, luego de que este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que Lilly Téllez convocó a que lo agredieran en el Senado en la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez.

Aquí otro loco 👇🏻 pic.twitter.com/Mi3TPlnnHo — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 5, 2021

AMLO se disculpó con Ifigenia Martínez

El Presidente se disculpó con Ifigenia Martínez e informó que no asistiría al Senado porque "una legisladora del bloque conservador está convocando a que se me falte al respeto y considero que no debemos caer en ninguna provocación que ayude a la élite del poder económico y político, ni a sus empleados y voceros".

"Que aclaro, tiene todo su derecho a manifestarse y a expresarse, pero yo también no puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte al respeto y se haga un escándalo, imagínense. Pero qué necesidad", agregó.

Amenaza a mi hijo este loco, que para no variar, sigue el senador @NarroJose pic.twitter.com/1hSL1qC39I — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 5, 2021

El pasado 1 de octubre, la senadora por Sonora llamó a "hacerle frente" a López Obrador en la visita que tenía programada a la Cámara Alta.

"El violador serial de la Constitución: el señor presidente López Obrador… vendrá al senado la próxima semana; es preciso hacerle frente", escribió Téllez.

AMLO quiere evitar una "bochornosa" situación

Usted Señor Presidente @lopezobrador_

tiene la fuerza del estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar.



Yo, en cambio, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato

constitucional.



Respete su investidura. — Lilly Téllez (@LillyTellez) October 5, 2021

En su conferencia mañanera de este martes en Veracruz, López Obrador sostuvo que no asistirá al Senado para evitar una situación bochornosa y cuidar la investidura.

"Ahora una legisladora (Lilly Téllez) dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa, porque cuando se trata de protestas de mujeres uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos. "No es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto", declaró.