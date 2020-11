Lilly Téllez critica limpia de "superchería" a AMLO y le responden

OAXACA.- La senadora panista Lilly Téllez criticó el ritual mazateco, originario de la región Cañada de Oaxaca, que se realizó en Palacio Nacional con motivo del Día de Muertos y cuestionó que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador se realiza una "limpia", siga rechazando el uso de cubrebocas en plena pandemia de Covid-19.

La "idealización de la ignorancia"

Solicito al @CONAPRED actuar y sancionar a la senadora @LillyTellez por sus declaraciones discriminatorias hacia los pueblos indígenas.

La senadora panista no logra comprender la cosmovisión indígena que existe en #Oaxaca y en todo #México. pic.twitter.com/4kYrIuTqX7 — Elisa Zepeda Lagunas (@Elisa_ZepedaOax) November 2, 2020

La exmorenista calificó el ritual como "la idealización de la ignorancia” y exigió que hubiera más ciencia y no lo que llamó “superchería". Este sábado, en la inauguración de "Una flor para cada alma", la ofrenda de Palacio Nacional que reunió la cosmovisión de 20 naciones indígenas para honrar a las víctimas mortales del Covid-19, el Presidente y la doctora Beatriz Gutiérrez recibieron una bendición en la lengua mazateca.

Dicho acto, estuvo a cargo de la profesora Teresa de Jesús Ríos García, actual titular del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de Huautla de Jiménez y la primera mujer en ocupar este cargo.

Piden por las víctimas del coronavirus

En la traducción al español, las palabras de la profesora fueron una plegaria para el que el mandatario federal y su esposa "concluyan sin problemas su encargo, y en beneficio de México".

Asimismo, Ríos García pidió por las víctimas del coronavirus, y por el cese de la enfermedad, que "no da libertad a los mexicanos". La profesora también destacó la importancia del día de muertos, y de honrar a quienes han fallecido. Ante ello, Téllez exigió al mandatario que en lugar de recurrir a estas prácticas de los pueblos originarios, ponga el ejemplo y utilice el cubrebocas.

"El presidente es querido y admirado por muchos ciudadanos pero no les brinda buen ejemplo al hacerse una ‘limpia’ en plena tragedia de enfermedad y muerte por Covid. Cubrebocas sí, ‘limpias’ no", afirmó ante el cuestionamiento de usuarios de pueblos indígenas que criticaron sus dichos.

¿Acusada ante Conapred?

Ante ello, la diputada Elisa Zepeda Lagunas (Morena), presidenta de la Diputación Permanente de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca, solicitó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que intervenga ante lo que calificó de declaraciones discriminatorias de parte de la senadora, por sus expresiones sobre el ritual de Huautla de Jiménez.

Elisa Zepeda es representante de los pueblos y comunidades mazatecas en el Congreso de Oaxaca, por lo que aseguró que Téllez no logra comprender la cosmovisión indígena que existe en Oaxaca y en todo México. Y aseguró que los dichos de Téllez hacen visible el distanciamiento que durante años ha existido entre quienes representan la voz popular y el verdadero pueblo.

"La sabiduría y la cosmovisión ancestral deviene de nuestras raíces que, para fortuna en Oaxaca, el colonialismo no logró extinguir", dijo. Por ello urgió al Conapred a actuar para evitar que por parte de representantes populares se flagele una vez más a los pueblos indígenas: "No se debe permitir una vez más un intento de desaparecer lo que nos hace únicos como nación; una nación pluricultural. Quien no lo comprenda no está preparado para ser representante popular", apuntó la diputada.