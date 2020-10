Lilly Téllez: "Me enfrenté a Peña Nieto por el caso de la niña Paulette"

CIUDAD DE MÉXICO.- De nuevo Lilly Téllez dio de qué hablar en las redes sociales, donde un usuario le recriminó por quedarse callada en el "montaje" del caso de la niña Paulette, cuando la ahora senadora del PAN era periodista.

El usuario, Miguel, cuestionó a la panista sobre su supuesto silencio cuando Paulette apareció a los pies de su cama, pese a que ella "durmió en la cama de la niña" sin haber denunciado el cuerpo de la víctima.

"¿No fué usted la misma que durmió en la cama de la nena y se quedó callada en el doloroso montaje del caso de la niña Paulette?", escribió.

Y agregó: "Me da mucho gusto que sea tan digna representante de @AccionNacional".

En respuesta, la legisladora escribió que ella nunca durmió en la cama de la niña de cuatro años.

Y aseguró que fue una fuerte denunciante de que el cadáver de la pequeña no estaba en el lugar que la versión oficial hizo público y reclamó al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

"No dormí ahí. Yo denuncié insistentemente que el cadáver no estaba en esa cama y me enfrenté al entonces gobernador del Estado de México, Peña Nieto", replicó.